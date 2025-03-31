Апорт — не просто сорт яблок, а новый стимул для всего сельского хозяйства

Когда-то апорт был настоящей визитной карточкой Алматы. Яблоки с ярким вкусом, ароматом на весь дом и рекордным сроком хранения продавались по всей стране. И вот — апорт возвращается.
В Алматинской области стартует масштабный проект по возрождению знаменитых садов. В 2025–2028 годах планируется высадить 25 тысяч саженцев на территории 110 гектаров.
Проект уже получил полное финансирование, и учёные Казахского НИИ плодоовощеводства приступили к его реализации в рамках утверждённой Дорожной карты.
"Мы уверены, что обновлённый апорт станет важной вехой в развитии садоводства в стране и порадует казахстанцев вкусными и качественными плодами", — заявили в Национальном аграрном научно-образовательном центре.
Первый урожай с молодых деревьев ожидается через 8 лет. Но специалисты обещают отличные результаты уже на начальных этапах: до 57,7 кг с одного дерева. А зрелые растения будут приносить до 100 кг яблок ежегодно.
Этот сорт известен:
ярким и насыщенным вкусом,
способностью храниться до июня без потери качества,
устойчивостью к транспортировке — его можно легко доставлять даже в отдалённые регионы.
Возрождение апорта не только вернёт любимый вкус детства, но и даст мощный толчок:
развитию крестьянских хозяйств,
привлечению инвестиций в аграрный сектор,
модернизации отечественного садоводства.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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