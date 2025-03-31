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Удобрения для гортензий: как получить пышные цветы, а не голые листья

3:13
Садоводство

Пышные, ароматные, королевские — гортензии любимы во всём мире за эффектные соцветия и неприхотливый нрав. Но даже у самых скромных красавиц есть секреты ухода. Правильно подобранное удобрение может превратить ваш куст в цветущую гроздь счастья. А ошибка — в бесцветный ком листвы. Как не промахнуться?

Гортензия
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Когда удобрять гортензии

Главное — не опоздать и не поспешить. Лучшее время для первой подкормки — весна, когда появляются свежие побеги. Именно в этот момент растению особенно нужны силы для роста и формирования соцветий.

Для повторно цветущих сортов, например, Endless Summer, полезно внести удобрение в начале лета, чтобы поддержать вторую волну цветения.

А вот в конце июля — начале августа с подкормками стоит завязать: поздний рост может не пережить морозы.

Чем удобрять

Выбирайте сбалансированное удобрение с медленным высвобождением — например, с формулой 10-10-10. Это поможет избежать ожогов и переизбытка листвы в ущерб цветам.

Но есть и альтернатива. Во многих регионах гортензии прекрасно себя чувствуют вообще без химии. Всё, что нужно — хороший компост.

"Мульчирование почвы компостом улучшает структуру, насыщает микроэлементами и безопасно для дикой природы", — объясняет Эндрю Бантинг, Общество садоводов Пенсильвании.

Как правильно удобрять

  1. Выберите утро — почва ещё прохладная, и растение спокойно усвоит всё нужное.

  2. Полейте до и после подкормки — это распределит удобрение и снизит риск ожогов.

  3. Вносите точно по инструкции — переусердствовать опасно.

  4. Не удобряйте в жару и засуху, когда растение в стрессе.

  5. Никогда не сыпьте удобрение на листву — только на землю у корней.

Если гортензия в контейнере

Такое растение нужно удобрять чаще — питательные вещества вымываются при поливе. Используйте разбавленные жидкие удобрения и следите за частотой — немного, но регулярно.

Хотите изменить цвет гортензии

Некоторые виды гортензий, например Hydrangea macrophylla и Hydrangea serrata, меняют окраску в зависимости от pH почвы:

  • pH < 7 → синие цветы

  • pH > 7 → розовые

Чтобы изменить цвет:

  • Для синих — понизьте pH (сульфат алюминия, специальные кислые удобрения).

  • Для розовых — повысьте pH (садовая известь).

Лучше всего вносить такие добавки осенью или ранней весной. Результат появится не сразу, потребуется несколько недель или месяцев.

Частые ошибки

  • Слишком много удобрения — даст листву, но не цветы.

  • Неправильная формула — может навредить. Всегда читайте этикетку!

  • Торфяной мох — хоть и органика, но добыча его вредит экосистемам.

  • Стресс у растения — не подкармливайте, если жарко или засуха.

  • Неправильное нанесение — удобрение должно попадать в почву, а не на листья.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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