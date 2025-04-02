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Готовы к урожаю, который приятно удивит? Эти сорта перца просто обязаны быть в вашем саду

3:49
Садоводство

Сладкий перец — один из самых популярных овощей в огородах. Для того чтобы получить вкусный и урожайный перец, важно выбрать сорта, которые подойдут для местных климатических условий и обеспечат стабильный урожай.

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

В средней полосе России, где лето бывает переменчивым, перец лучше всего выращивать в закрытом грунте или под укрывным материалом.

Рекомендованные сорта и гибриды сладкого перца

  1. "Пик НК" — среднеранний сорт, который дает стабильный урожай даже в самых неблагоприятных условиях. Плоды небольшого размера с толщиной стенок 5-7 мм идеально подходят для фарширования. Он отличается высокой урожайностью и неприхотливостью.

  2. "Веснушка" — этот сорт славится ранним созреванием и отличным вкусом. Перцы оранжевого цвета массой до 150 граммов, с толщиной стенок около 7 мм. "Веснушка" хорошо растет даже в неблагоприятных условиях.

  3. "Калифорнийское чудо" — этот сорт признан за бесподобный вкус и аромат. Перцы кубовидной формы, с толщиной стенок 4-5 мм. Он урожайный, а плоды остаются ароматными даже в замороженном виде.

  4. "Богатырь" — отличный сорт для теплиц и открытого грунта. Перцы до 180 граммов, с толстыми стенками до 5 мм. Он стойкий к болезням и высококачественный, идеально подходит для транспортировки и хранения.

  5. "Красный бык", "Жёлтый бык", "Оранжевый бык" — гибриды, которые обладают высокой урожайностью (до 18 кг/м²). Эти перцы крупные, с толстыми стенками до 8 мм. Лучше всего растут в теплицах.

  6. "Какаду F1" — гибрид с необычными вытянутыми плодами массой до 200 граммов. Эти перцы имеют пикантный привкус и подходят для разных блюд, включая салаты и фарширование.

  7. "Вельможа" — сорт с крупными плодами до 300 граммов, с толщиной стенок 6-8 мм. Он очень урожайный и сладкий, идеально подходит для использования в свежем виде или для консервирования.

  8. "Бон Аппетит F1" — этот гибрид отличается высокой урожайностью и крупными плодами до 200 граммов. Перцы с толстыми стенками до 8 мм идеально подходят для фарширования и консервирования.

  9. "Оранжевое чудо F1" — гибрид с ранним созреванием и крупными оранжевыми плодами до 210 граммов. Перцы вкусные и сочные, хорошо хранятся и подходят для разных заготовок.

  10. "Фараон F1" — ранний гибрид с крупными плодами массой до 160 граммов. Этот сорт прост в уходе и отличается отличной урожайностью, плоды имеют толщину стенок до 8 мм.

  11. "Абрикосовая фаворитка" — ранний сорт с плодами до 120 граммов, с толстыми стенками до 7 мм. Эти перцы необычайно вкусные и сочные, они хороши как в свежем виде, так и для приготовления блюд и консервирования.

  12. "Звезда востока шоколадная F1" — этот гибрид с крупными плодами массой более 200 граммов имеет необычный темно-коричневый цвет. Плоды сладкие и сочные, идеальны для салатов и различных заготовок.

Заключение

Каждый из этих сортов и гибридов сладкого перца принесет отличный урожай при минимальном уходе. Они хорошо растут как в теплицах, так и на открытых грядках, имеют разнообразные вкусовые качества и могут быть использованы для различных кулинарных целей.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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