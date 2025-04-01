Маленький секрет большого урожая: обрезка крыжовника, которая изменит всё

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной обрезка крыжовника — это не только способ формирования куста, но и важная профилактика болезней и стимуляция плодоношения. Обрезку проводят до набухания почек, при температуре +5…+10 градусов. Это помогает минимизировать стресс растения и позволяет ранам быстрее зажить.

Фото: szarada.net by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Зачем обрезать крыжовник весной

Основные цели весенней обрезки крыжовника:

Улучшение плодоношения.

Профилактика болезней.

Формирование куста.

Правильная обрезка помогает растению направлять силы на развитие крепких побегов, а также стимулирует рост новых ветвей у старых кустов.

Когда проводить обрезку

Лучше всего проводить обрезку в конце марта или начале апреля, когда снег уже сошел, а почки еще не начали пробуждаться. Важно, чтобы температура воздуха не опускалась ниже +5 градусов.

Инструменты для работы

Секатор — для обрезки тонких ветвей.

Сучкорез — для толстых и старых веток.

Садовый вар — для обработки срезов.

Обязательно дезинфицируйте инструменты спиртом перед тем, как переходить к следующему растению, чтобы избежать заноса инфекции.

Пошаговая инструкция по обрезке крыжовника

Санитарная обрезка: удалите все сухие, больные или поврежденные ветки. Формирующая обрезка: укорачивайте однолетние побеги на 1/3, оставляя 5 почек. Старые ветки более 5 лет вырезают полностью. Омолаживающая обрезка: для старых кустов вырезайте все старые ветви на кольцо, оставив 3-5 новых побегов.

Уход после обрезки

Подкормка: сразу после обрезки используйте азотные удобрения, а через 2-3 недели — калийно-фосфорные.

Рыхление и мульчирование: после полива рыхлите почву и укрывайте ее мульчей.

Профилактика болезней: опрыскивайте кусты медным купоросом или бордоской жидкостью.

Ошибки, которых следует избегать

Чрезмерная обрезка: удаление более 30% кроны за один раз может ухудшить развитие растения.

Игнорирование обработки срезов: без обработки садовым варом или пастой РанНет на срезах могут развиться инфекции.

Неправильный выбор времени: обрезка после пробуждения почек может ослабить растение.

Обрезка крыжовника — это важная процедура, которая помогает не только поддерживать здоровье кустов, но и увеличивает урожай. Следуйте этим рекомендациям, чтобы ваши растения радовали вкусными ягодами.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

