Маленький секрет большого урожая: обрезка крыжовника, которая изменит всё

Весной обрезка крыжовника — это не только способ формирования куста, но и важная профилактика болезней и стимуляция плодоношения. Обрезку проводят до набухания почек, при температуре +5…+10 градусов. Это помогает минимизировать стресс растения и позволяет ранам быстрее зажить.
Основные цели весенней обрезки крыжовника:
Улучшение плодоношения.
Профилактика болезней.
Формирование куста.
Правильная обрезка помогает растению направлять силы на развитие крепких побегов, а также стимулирует рост новых ветвей у старых кустов.
Лучше всего проводить обрезку в конце марта или начале апреля, когда снег уже сошел, а почки еще не начали пробуждаться. Важно, чтобы температура воздуха не опускалась ниже +5 градусов.
Секатор — для обрезки тонких ветвей.
Сучкорез — для толстых и старых веток.
Садовый вар — для обработки срезов.
Обязательно дезинфицируйте инструменты спиртом перед тем, как переходить к следующему растению, чтобы избежать заноса инфекции.
Санитарная обрезка: удалите все сухие, больные или поврежденные ветки.
Формирующая обрезка: укорачивайте однолетние побеги на 1/3, оставляя 5 почек. Старые ветки более 5 лет вырезают полностью.
Омолаживающая обрезка: для старых кустов вырезайте все старые ветви на кольцо, оставив 3-5 новых побегов.
Подкормка: сразу после обрезки используйте азотные удобрения, а через 2-3 недели — калийно-фосфорные.
Рыхление и мульчирование: после полива рыхлите почву и укрывайте ее мульчей.
Профилактика болезней: опрыскивайте кусты медным купоросом или бордоской жидкостью.
Чрезмерная обрезка: удаление более 30% кроны за один раз может ухудшить развитие растения.
Игнорирование обработки срезов: без обработки садовым варом или пастой РанНет на срезах могут развиться инфекции.
Неправильный выбор времени: обрезка после пробуждения почек может ослабить растение.
Обрезка крыжовника — это важная процедура, которая помогает не только поддерживать здоровье кустов, но и увеличивает урожай. Следуйте этим рекомендациям, чтобы ваши растения радовали вкусными ягодами.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.