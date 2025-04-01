13 сортов томатов, которые гарантированно принесут урожай в любом климате

4:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сортов томатов огромное количество, и среди них не все оправдывают ожидания. Сами, наверное, знаете: покупаешь, сажаешь, а потом… разочарование. Но среди всех новинок и старых проверенных сортов есть те, которые действительно радуют.

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

Вот о 13 таких томатах я и хочу рассказать. Эти сорта меня не подвели, а с их помощью можно не только наслаждаться вкусными свежими помидорами, но и заполнять банки для зимних заготовок.

Томаты, которые я выращивала в теплице

"Антоновка медовая"

Этот сорт с зелеными плодами стал настоящим открытием! Задумка была интересной: зеленые помидоры с медовым привкусом. И я не разочаровалась! Томаты оказались сладкими, с ярко-розовой серединой и плотной кожицей. Подходят как для салатов, так и для засолки. Среднеспелые, растут в теплице до 1,5 метров. "Зефир в шоколаде"

Этот сорт порадовал и вкусом, и урожайностью. Помидоры среднего размера, с коричнево-красной кожурой и зелеными штрихами. Вкус сладкий, без кислинки, с сочной мякотью. Они не растрескиваются, даже в жару, а томатная паста и лечо из них получаются отменными. Подходит для выращивания в теплице. Но для засолки эти помидоры не подойдут. "Золотые купола"

Ярко-оранжевые помидоры с мясистой мякотью. К тому же, этот сорт стал одним из самых первых в нашем саду, несмотря на то, что по описанию он среднеспелый. Сорт подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Плоды до 400 граммов, с очень красивым фруктовым привкусом. Отлично подойдут для кетчупа и аджики.

Сорта для открытого грунта

"Красная стрела F1"

Этот гибрид доказал, что урожайность и вкус могут идти рука об руку. Плоды насыщенного красного цвета, сочные, мясистые, с весом до 150 граммов. Растение не очень высокое (около 1,5 метра), но плодоносит на протяжении всего сезона. Идеален для свежих салатов и засолки. "Малахитовая шкатулка"

Томаты зеленого цвета с желтым оттенком, необычные, но невероятно вкусные. Мякоть сладкая, с фруктовыми нотками. Отлично подходят для свежих салатов и разнообразных заготовок. Сорт, безусловно, заслуживает внимания, несмотря на то, что хранить эти помидоры долго нельзя. "Цитрусовый сад"

Этот сорт идеален для солений. Помидоры овальной формы с "носиком", напоминающие лимоны, становятся украшением праздничного стола. Также они подходят для свежих салатов, но в этом случае они немного суховаты. Очень урожайный сорт с крепкими кустами. "Диковинка"

Этот сорт черри порадовал своей раннеспелостью и вкусом. Помидоры сладкие и сочные, идеально подходят как для свежего потребления, так и для заготовок. Урожайность на высоте — эти помидоры созревают до холодов.

Что нужно учитывать при выращивании

Для всех сортов томатов важно соблюсти правильные условия. В теплице растения растут лучше, но не забывайте про регулярное пасынкование и подвязку. Томаты любят свет, тепло и регулярный полив, но не перезаливать.

Также стоит обращать внимание на потребности каждого сорта. Например, "Жиголо" хорош для засолки, а "Ленинградский холодок" идеален для ранних урожаев. Некоторые сорта лучше растут в теплице, а другие отлично адаптируются к открытым участкам.

Каждый год я сажаю проверенные сорта, а также пробую новинки. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое — может быть, этот год принесет вам не только качественный, но и вкусный урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

