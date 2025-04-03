Какая тыква лучше всего подойдёт для любого вашего рецепта? Узнайте здесь

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тыква не всегда оправдывает ожидания. Помню, как в детстве мне приходилось учить семью кушать тыкву. Мы выращивали гигантские экземпляры по 10-15 кг, но все они оказались "выставочными" — внешне красивыми, но не совсем подходящими для кухни. Разновидности тыквы, как "гитарные" или большие, оказались слишком тяжёлыми, а их вкусовые качества оставляли желать лучшего.

Фото: flickr.com by Mike McCune, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тыква

Выбор правильного сорта тыквы

Оказавшись в Комсомольске-на-Амуре, я стала выращивать тыквы, выбирая сорта, которые легко адаптировались и были вкусными. Теперь мне удалось сделать выбор: я предпочитаю сладкие, плотные, компактные тыквы, такие как "Сдобная пышка" и "Зимняя сладкая". Такие сорта идеально подходят для пюре, запеканок и других блюд.

Каждому сорту — своё назначение

Каждый сорт тыквы имеет своё назначение. Для запеканок и каш лучше выбирать сорта с плотной мякотью, такие как "Крошка" и "Сластёна". Для пирогов подойдут тыквы с фруктовыми ароматами, например, "Мускат Прованса" и "Ананасная". А для сока идеально подойдут более мягкие сорта с ароматной мякотью, такие как "Мускат Прованса".

Тыквы-гитары и другие необычные сорта

Кроме того, существуют тыквы, которые являются настоящими "работягами" на даче. Такие как тыквы-гитары, которые удобны для хранения и приготовления, ведь семена находятся в утолщениях, а мякоть занимает большую часть плода. Эти тыквы могут служить не только для запеканок, но и для оригинальных блюд, таких как плов.

Тыквы и их бонусы для участка

Тыквы также очень полезны для земли. Они перерабатывают органику, создавая натуральное удобрение. Все отходы, такие как трава, листья или древесный мусор, можно засыпать под тыквы, а через время получаем чудесный перегной, который отлично питает растения.

Тыква как медонос

Интересно, что тыквы — это отличные медоносы. Их цветки выделяют много нектара, поддерживая активный медосбор. Поэтому их можно выращивать не только для еды, но и для того, чтобы помочь пчёлам собирать мед.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

