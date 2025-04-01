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Кабачки, которые вызовут зависть у всех соседей по даче — смотрите, какие

2:53
Садоводство

Кабачки — один из самых популярных овощей для дачи, но зачем ограничиваться традиционными сортами, если есть так много интересных и необычных вариантов?

кабачок
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кабачок

Некоторые сорта порадуют вас не только удивительным внешним видом, но и вкусом. Откройте для себя пять необычных кабачков, которые можно вырастить на даче в следующем сезоне.

1. Кабачок "Костата Романеско" — для гурманов

Этот итальянский сорт отличается не только оригинальной формой с ярко выраженными ребрышками, но и насыщенным вкусом с ореховыми нотками. "Костата Романеско" идеально подходит для фарширования благодаря плотной мякоти.

Несмотря на меньшую урожайность, чем у гибридных сортов, его вкус оценят настоящие любители кабачков. А его оригинальная форма будет прекрасным украшением на вашем столе.

2. Кабачок-спагетти — необычная текстура

Для тех, кто ищет что-то действительно необычное, кабачок-спагетти станет отличным выбором. Внутри он превращается в волокна, напоминающие макароны, что делает его уникальным в приготовлении.

Несмотря на популярные утверждения, что этот кабачок — замена макаронам, его вкус сильно отличается от пасты. Но запеченный в запеканке, он раскрывает свои лучшие качества.

3. Кабачок зимний "Деликатесный" — вкусный и долговечный

Сорт "Деликатесный" или "Хоней Деликата" — это зимний кабачок с прекрасным вкусом и хорошей лежкостью. Отличается сладким вкусом с ореховыми нотками, что делает его универсальным для запеканок и других блюд. Кабачки этого сорта могут храниться до следующего сезона, сохраняя свой вкус.

4. Тыкво-кабачок "Заппо" — для любителей новинок

"Заппо" — это сочетание тыквы и кабачка. Его плоды напоминают округлые кабачки, но имеют характерный для тыквы вкус. Этот сорт устойчив к болезням и даст хороший урожай. Маленькие плоды с плотной мякотью, которые можно использовать как альтернативу огурцам в салатах, — настоящая находка для дачников.

5. Кабачок "Нежный Зефир" — для гурманов

Этот кабачок радует не только своими декоративными качествами, но и необычайно нежной текстурой мякоти. Вкус у него слегка сладковатый, а кожура остаётся тонкой. "Нежный Зефир" идеально подходит для гриля и салатов, а также сохраняет свои качества при хранении, становясь более сладким и оранжевым с течением времени.

Если вы хотите добавить немного новизны и экзотики в ваш сад, эти кабачки станут отличным выбором. Выбирайте тот, который вам ближе по вкусу, и наслаждайтесь разнообразием на своем дачном участке!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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