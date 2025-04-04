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Укроп, который точно вырастет даже на самом капризном участке

3:57
Садоводство

Укроп — это не просто ароматная зелень, которую любят добавлять в супы и салаты, но и одна из самых лёгких в выращивании культур, которую можно собирать круглый год. В этой статье представлены лучшие сорта укропа, которые подойдут для разнообразных климатических условий и удовлетворят даже самых требовательных садоводов.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Особенности групп сортов укропа

Сорта укропа различаются по срокам созревания и внешним характеристикам. Они могут сильно отличаться по форме розетки, расцветке листьев, степени рассеченности и размеру. Также важно понимать, что укроп делится на три группы:

  1. Ранние сорта — начинают стеблеобразование через месяц после посева.

  2. Среднеспелые сорта — стеблеобразование начинается через 45-50 дней, что позволяет дольше собирать зелень.

  3. Позднеспелые сорта — дают максимальный урожай, но для этого требуется около двух месяцев.

Ранние сорта укропа

  1. Укроп "Гренадер"
    Это один из лучших рано созревающих сортов. Он формирует крупную розетку с зелеными, крупными листьями. Урожай можно собирать через 30-35 дней после посева.

  2. Укроп "Грибовский"
    Прекрасно растет как в открытом грунте, так и на подоконнике. Устойчив к погодным условиям и болезням, дает урожай через 25-40 дней.

  3. Укроп "Дальний"
    Хорош для ранних сборов зелени, способен выдерживать заморозки. Урожай можно собирать через 38-40 дней.

  4. Укроп "Редут"
    Отличается быстрым ростом и приятным ароматом. Урожай можно собирать через 39-41 день.

Среднеспелые сорта укропа

  1. Укроп "Зонтик"
    Этот сорт идеально подходит для консервирования и сборки зелени через 34-37 дней. Он устойчив к болезням и неблагоприятным условиям.

  2. Укроп "Амазон"
    Сорт с дружным созреванием зелени, очень сочный и ароматный. Для него оптимальные условия — с апреля по май. Урожай можно собирать через 50-55 дней.

  3. Укроп "Лесногородский"
    Сорт, который наращивает зелёную массу даже в период цветения. Собрать зелень можно через 40 дней.

  4. Укроп "Ришелье"
    Сорт с крупной розеткой и интенсивным ароматом. Зелень готова через 40-42 дня.

Позднеспелые сорта укропа

  1. Укроп "Аллигатор"
    Отличается долгим периодом сбора зелени без стрелкования. Урожай можно собирать с 42-45 дня.

  2. Укроп "Узоры"
    Очень ароматный и высокоурожайный сорт. Сбор зелени через 42-57 дней.

  3. Укроп "Буян"
    Сорт с сильным укропным ароматом и необыкновенной сочностью. Урожай можно собирать через 60-75 дней.

  4. Укроп "Борей"
    Этот сорт не теряет зелень даже в поздний период. Урожай собирается через 40-55 дней.

Выбор сорта укропа

Правильный выбор сорта укропа зависит от того, какой урожай вы хотите получить и на какое время. Ранние сорта дают быстрый урожай зелени, среднеспелые — продлевают период сбора, а позднеспелые сорта дарят максимальное количество зелени, но требуют больше времени для созревания.

Рекомендации по выбору укропа

  • Для ранних сборов лучше выбирать сорта "Гренадер", "Грибовский", "Дальний".

  • Для стабильного урожая с длительным периодом сбора идеальны сорта "Зонтик", "Амазон", "Лесногородский".

  • Если вам нужен максимальный урожай, выбирайте позднеспелые сорта "Аллигатор", "Узоры", "Борей".

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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