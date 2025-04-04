Укроп, который точно вырастет даже на самом капризном участке

Укроп — это не просто ароматная зелень, которую любят добавлять в супы и салаты, но и одна из самых лёгких в выращивании культур, которую можно собирать круглый год. В этой статье представлены лучшие сорта укропа, которые подойдут для разнообразных климатических условий и удовлетворят даже самых требовательных садоводов.
Сорта укропа различаются по срокам созревания и внешним характеристикам. Они могут сильно отличаться по форме розетки, расцветке листьев, степени рассеченности и размеру. Также важно понимать, что укроп делится на три группы:
Ранние сорта — начинают стеблеобразование через месяц после посева.
Среднеспелые сорта — стеблеобразование начинается через 45-50 дней, что позволяет дольше собирать зелень.
Позднеспелые сорта — дают максимальный урожай, но для этого требуется около двух месяцев.
Укроп "Гренадер"
Это один из лучших рано созревающих сортов. Он формирует крупную розетку с зелеными, крупными листьями. Урожай можно собирать через 30-35 дней после посева.
Укроп "Грибовский"
Прекрасно растет как в открытом грунте, так и на подоконнике. Устойчив к погодным условиям и болезням, дает урожай через 25-40 дней.
Укроп "Дальний"
Хорош для ранних сборов зелени, способен выдерживать заморозки. Урожай можно собирать через 38-40 дней.
Укроп "Редут"
Отличается быстрым ростом и приятным ароматом. Урожай можно собирать через 39-41 день.
Укроп "Зонтик"
Этот сорт идеально подходит для консервирования и сборки зелени через 34-37 дней. Он устойчив к болезням и неблагоприятным условиям.
Укроп "Амазон"
Сорт с дружным созреванием зелени, очень сочный и ароматный. Для него оптимальные условия — с апреля по май. Урожай можно собирать через 50-55 дней.
Укроп "Лесногородский"
Сорт, который наращивает зелёную массу даже в период цветения. Собрать зелень можно через 40 дней.
Укроп "Ришелье"
Сорт с крупной розеткой и интенсивным ароматом. Зелень готова через 40-42 дня.
Укроп "Аллигатор"
Отличается долгим периодом сбора зелени без стрелкования. Урожай можно собирать с 42-45 дня.
Укроп "Узоры"
Очень ароматный и высокоурожайный сорт. Сбор зелени через 42-57 дней.
Укроп "Буян"
Сорт с сильным укропным ароматом и необыкновенной сочностью. Урожай можно собирать через 60-75 дней.
Укроп "Борей"
Этот сорт не теряет зелень даже в поздний период. Урожай собирается через 40-55 дней.
Правильный выбор сорта укропа зависит от того, какой урожай вы хотите получить и на какое время. Ранние сорта дают быстрый урожай зелени, среднеспелые — продлевают период сбора, а позднеспелые сорта дарят максимальное количество зелени, но требуют больше времени для созревания.
Для ранних сборов лучше выбирать сорта "Гренадер", "Грибовский", "Дальний".
Для стабильного урожая с длительным периодом сбора идеальны сорта "Зонтик", "Амазон", "Лесногородский".
Если вам нужен максимальный урожай, выбирайте позднеспелые сорта "Аллигатор", "Узоры", "Борей".
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