Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна раскрыта: почему Харламов не появляется на публике с Ковальчук — ответ удивит
Посвящение Великой Победе: в театре Модерн покажут исторический спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау
Вкусной клубники не будет, если забыть про это простое правило
Вечера на хуторе близ... в Московском Молодежном Театре: гоголевский текст на современный лад
Уехали — и всё: почему с Little Big больше ничего не взыскать
Гречка как по ГОСТу: два правила, которые делают её рассыпчатой
Всё работает — и вдруг хлопок: к чему приводит обрыв ремня
Моргнул — и не заметил: как мозг обманывает ваше зрение
300 солнечных дней в году — идеальное место для отдыха в Марокко

Пересадка на грани срыва? Как привести грунт в порядок за считанные минуты

3:08
Садоводство

Каждый опытный садовод или цветовод сталкивался с ситуацией, когда на участке нет подходящего грунта для срочной пересадки или посадки. Иногда упаковка с почвенной смесью преподносит сюрприз: то ли сухой торф, то ли смесь, напоминающая пыль с палками.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Особенно это становится проблемой, когда растения срочно требуют пересадки или страдают от болезни. Что делать, если не хочется тратить время на поездку в магазин?

Как восстановить грунт с минимальными затратами

Если у вас под рукой только старый грунт, не торопитесь его выбрасывать. Даже использование того, что осталось от прошлых пересадок, вполне может решить проблему.

Добавление таких материалов, как перлит или вермикулит, значительно улучшит физическую структуру почвы, сделав ее более рыхлой и водо-воздушно проницаемой. Главное — не забывайте об удобрениях!

Грунт, состоящий из торфа или старой земли, нуждается в обогащении питательными веществами. Чистый субстрат, даже с разрыхлителями, не обеспечит растениям полноценное питание.

Поэтому важно добавить компост или перегной. Но что делать, если этого под рукой нет? Ответ прост — использовать грунтовые заправки.

Грунтовые заправки от "Буйских удобрений"

Грунтовая заправка — это не просто удобрение, а полноценная добавка для создания идеального субстрата. Она обеспечивает растения всем необходимым для роста на всех стадиях их развития. "Буйские удобрения" предлагают три типа грунтовых заправок, каждая из которых решает свою задачу:

  1. Для рассады — подходит для создания идеальных условий для молодых растений.

  2. Для цветов — органоминеральное удобрение с полезными почвенными бактериями, улучшает рост декоративных растений.

  3. Универсальная — для всех видов посадок, от рассады до пересадки взрослых растений.

Заправки включают в себя важнейшие элементы питания, такие как азот, калий, фосфор и магний, а также микроэлементы, такие как железо, медь и бор. С помощью этих заправок вы можете значительно улучшить любой грунт, обогатив его необходимыми компонентами и ускорив рост ваших растений.

Преимущества грунтовых заправок

Грунтовая заправка от "Буйских удобрений" проста в использовании и способствует равномерному распределению питательных веществ в почве. Всего 10-50 грамм добавки на 10 литров смеси — и ваш грунт готов для посадки. С помощью этих заправок вы забудете о проблемах с питанием растений, даже если основной грунт оставляет желать лучшего.

Если вам срочно нужно улучшить качество грунта для пересадки, не спешите покупать готовую почву. Добавив заправку от "Буйских удобрений", вы сможете создать оптимальные условия для роста и развития любых культур, независимо от состояния вашего текущего грунта.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны Юрий Бочаров Исследователи бьют тревогу: ИИ не способен на то, что даётся ребёнку Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ заняли Белогорский мужской монастырь, когда капитулирует Киев Дмитрий Плотников
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Последние материалы
Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны
Тайна раскрыта: почему Харламов не появляется на публике с Ковальчук — ответ удивит
Посвящение Великой Победе: в театре Модерн покажут исторический спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау
Вкусной клубники не будет, если забыть про это простое правило
Вечера на хуторе близ... в Московском Молодежном Театре: гоголевский текст на современный лад
Уехали — и всё: почему с Little Big больше ничего не взыскать
Гречка как по ГОСТу: два правила, которые делают её рассыпчатой
Всё работает — и вдруг хлопок: к чему приводит обрыв ремня
Исследователи бьют тревогу: ИИ не способен на то, что даётся ребёнку
Моргнул — и не заметил: как мозг обманывает ваше зрение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.