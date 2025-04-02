Семь овощей, которые не дадут вам хорошего урожая — держитесь от них подальше

Когда пространство ограничено, важно выбрать культуры, которые действительно принесут вам пользу. Несмотря на множество экзотических и необычных растений, некоторые из них не стоят того, чтобы тратить на них время и ресурсы. В этой статье мы расскажем о нескольких овощах, которые лучше не сажать на своем участке.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Урожай овощей

Топинамбур: быстрое заражение огорода

Топинамбур или земляная груша — это культовая культура, которая обещает высокий урожай и польза для здоровья. Однако на маленьком участке этот "суперпродукт" может стать настоящей проблемой. Растение растет быстро и легко захватывает территорию, распространяясь по всему огороду, и его очень трудно удалить.

К тому же, несмотря на свою ценность, топинамбур может вызвать проблемы с пищеварением у людей с чувствительным желудком, вызывая газы и вздутие.

Кивано: экзотика, не оправдавшая ожиданий

Кивано — это "рогатая дыня", которая, кажется, должна привлекать внимание своим необычным внешним видом. Но в реальности кивано часто не оправдывает ожидания. Даже если он дает плоды, они напоминают толстокожий огурец с гелем, наполненным семенами, и имеют пресный вкус. Лучше обратить внимание на более привычные и вкусные огурцы или дыню.

Артишоки: не лучший выбор для маленького участка

Артишоки — растения, которые требуют много пространства и времени. Выращивать их стоит только в том случае, если у вас есть простор, а также желание тратить много времени на уход и приготовление урожая.

Помимо того, что артишоки занимают много места и требуют тщательного ухода, они вымерзают в средней полосе России и не приносят много плодов. Вдобавок, их трудоемкая подготовка на кухне может сделать этот выбор сомнительным.

Фиолетовые помидоры: красота, но без вкуса

Фиолетовые томаты имеют привлекательный внешний вид, но зачастую их вкус оставляет желать лучшего. Эти сорта часто имеют невкусные плоды, которые не оправдывают усилий, затраченных на их выращивание.

Они также сложны в определении спелости, что приводит к сбору недозрелых или перезревших плодов. Лучше сосредоточиться на проверенных, вкусных и ароматных сортов томатов.

Гигантские тыквы: пространство, которое не оправдывает затраты

Гигантские тыквы — это красивый символ осени, но выращивание таких монстров на огороде требует огромного пространства и ресурсов. Один куст гигантской тыквы может занять до 100 м², а плоды требуют много воды и удобрений.

В итоге, вы получите большую тыкву, которую, возможно, будет некуда деть. Лучше посвятить это место овощам, которые действительно дадут вам пользу.

Физалис: проблемы с контролем и вкусом

Физалис — это экзотическое растение, которое может занять много пространства на вашем участке, а его ягоды, хотя и красивы, часто имеют привкус, который не всем нравится. Больше того, физалис часто выходит из-под контроля и может распространиться на большую часть огорода.

Если вам нужно пикантное добавление для соусов, лучше отдать предпочтение томатильо, а не физалису.

Кукамелон: маленький, но бесполезный

Кукамелоны, известные также как "мышиные дыни", — это маленькие плоды с цитрусово-огуречным вкусом. Несмотря на их привлекательный внешний вид, они часто оказываются кислыми или едкими, что делает их неудобными для использования в пище.

К тому же, кукамелоны требуют много пространства и могут перерасти ваши огородные решетки, не давая удовлетворительного вкуса.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

