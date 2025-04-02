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Какая морковь станет вашей любимой: 15 сортов с невероятными вкусами и урожайностью

3:54
Садоводство

Морковь — одна из самых универсальных и популярных культур среди дачников. Она бывает разных цветов: оранжевая, желтая, фиолетовая, белая — все эти сорта предлагают богатые вкусовые и питательные качества. Но самое важное при выборе сорта — это срок созревания, ведь от этого зависит как вкус, так и срок хранения урожая.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Ранние сорта моркови: быстрые и вкусные

Ранние сорта моркови — идеальны для быстрого потребления, но их вкусовые качества и урожайность не всегда могут конкурировать с более поздними сортами. Тем не менее, среди раннеспелых есть настоящие "звезды", которые дают вкусные, сочные корнеплоды за короткий срок.

  • Морковь "Амстердамская"
    Этот сорт является одним из самых популярных среди садоводов. Морковь средней величины, ярко-оранжевая, с длиной плода до 17 см. Отличается сладким вкусом и сочной мякотью. Урожайность — до 6 кг с 1 м². Особенно хороша для салатов и соков.

  • Морковь "Тушон"
    Морковь с ярким красноватым оттенком, цилиндрической формы, достигает длины 21 см. Этот сорт хорош не только для свежего употребления, но и для приготовления разнообразных блюд. Созревает всего за 70-80 дней, а урожайность может достигать 6 кг с 1 м².

  • Морковь "Парижская каротель"
    Небольшая, но очень урожайная морковь с диаметром до 5 см и длиной 5 см. Она готова к сбору уже через 72 дня, идеально подходит для детского питания и сока.

Среднеспелые сорта: более сладкие и витаминные

Среднеспелые сорта моркови обладают лучшими вкусовыми качествами и чаще всего могут похвастаться хорошими показателями по содержанию полезных веществ. Эти сорта идеально подходят для длительного хранения и использования в различных блюдах.

  • Морковь "Каротель"
    Это один из самых урожайных сортов. Плоды достигают 15 см в длину и имеют сладкую, сочную мякоть. Для хорошего урожая требуется регулярный полив, а также своевременное прореживание.

  • Морковь "Нантская 4"
    Сорт с классической цилиндрической формой плодов, длина которых до 17 см. Отличается высокой урожайностью, до 6,5 кг с м², и хорошей устойчивостью к болезням.

Позднеспелые сорта: долгосрочное хранение и отличная сохранность

Позднеспелые сорта моркови часто имеют лучшие вкусовые характеристики, но они требуют более длительного времени для созревания. Зато они прекрасно хранятся, и свежие плоды можно наслаждаться вплоть до следующей осени.

  • Морковь "Королева Осени"
    Популярный сорт с коническими корнеплодами, который отличается морозоустойчивостью и долговечным хранением. Она достигает длины 25 см и имеет сладкий вкус, идеально подходит для зимнего хранения.

  • Морковь "Красный Великан"
    Это один из самых позднеспелых сортов с крупными корнеплодами, которые могут достигать до 27 см в длину. Этот сорт отличается высокими вкусовыми качествами и отличной сохранностью.

Уход и хранение

Для всех сортов моркови важно соблюдение севооборота, регулярный полив и рыхление почвы. К тому же позднеспелые сорта часто требуют меньшего ухода, чем раннеспелые, но зато они обеспечат вас вкусными и сочными корнеплодами на протяжении долгого времени.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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