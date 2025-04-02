Какая морковь станет вашей любимой: 15 сортов с невероятными вкусами и урожайностью

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь — одна из самых универсальных и популярных культур среди дачников. Она бывает разных цветов: оранжевая, желтая, фиолетовая, белая — все эти сорта предлагают богатые вкусовые и питательные качества. Но самое важное при выборе сорта — это срок созревания, ведь от этого зависит как вкус, так и срок хранения урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Ранние сорта моркови: быстрые и вкусные

Ранние сорта моркови — идеальны для быстрого потребления, но их вкусовые качества и урожайность не всегда могут конкурировать с более поздними сортами. Тем не менее, среди раннеспелых есть настоящие "звезды", которые дают вкусные, сочные корнеплоды за короткий срок.

Морковь "Амстердамская"

Этот сорт является одним из самых популярных среди садоводов. Морковь средней величины, ярко-оранжевая, с длиной плода до 17 см. Отличается сладким вкусом и сочной мякотью. Урожайность — до 6 кг с 1 м². Особенно хороша для салатов и соков.

Морковь "Тушон"

Морковь с ярким красноватым оттенком, цилиндрической формы, достигает длины 21 см. Этот сорт хорош не только для свежего употребления, но и для приготовления разнообразных блюд. Созревает всего за 70-80 дней, а урожайность может достигать 6 кг с 1 м².

Морковь "Парижская каротель"

Небольшая, но очень урожайная морковь с диаметром до 5 см и длиной 5 см. Она готова к сбору уже через 72 дня, идеально подходит для детского питания и сока.

Среднеспелые сорта: более сладкие и витаминные

Среднеспелые сорта моркови обладают лучшими вкусовыми качествами и чаще всего могут похвастаться хорошими показателями по содержанию полезных веществ. Эти сорта идеально подходят для длительного хранения и использования в различных блюдах.

Морковь "Каротель"

Это один из самых урожайных сортов. Плоды достигают 15 см в длину и имеют сладкую, сочную мякоть. Для хорошего урожая требуется регулярный полив, а также своевременное прореживание.

Морковь "Нантская 4"

Сорт с классической цилиндрической формой плодов, длина которых до 17 см. Отличается высокой урожайностью, до 6,5 кг с м², и хорошей устойчивостью к болезням.

Позднеспелые сорта: долгосрочное хранение и отличная сохранность

Позднеспелые сорта моркови часто имеют лучшие вкусовые характеристики, но они требуют более длительного времени для созревания. Зато они прекрасно хранятся, и свежие плоды можно наслаждаться вплоть до следующей осени.

Морковь "Королева Осени"

Популярный сорт с коническими корнеплодами, который отличается морозоустойчивостью и долговечным хранением. Она достигает длины 25 см и имеет сладкий вкус, идеально подходит для зимнего хранения.

Морковь "Красный Великан"

Это один из самых позднеспелых сортов с крупными корнеплодами, которые могут достигать до 27 см в длину. Этот сорт отличается высокими вкусовыми качествами и отличной сохранностью.

Уход и хранение

Для всех сортов моркови важно соблюдение севооборота, регулярный полив и рыхление почвы. К тому же позднеспелые сорта часто требуют меньшего ухода, чем раннеспелые, но зато они обеспечат вас вкусными и сочными корнеплодами на протяжении долгого времени.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

