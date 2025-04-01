Большие помидоры, большие впечатления: выбираем самые мясистые сорта

4:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крупноплодные томаты — это идеальные помидоры для тех, кто ценит насыщенный вкус и мясистую мякоть. Среди множества сортов, есть те, которые особенно напоминают те помидоры, что выращивались в саду у бабушки: сладкие, с тонкой кожицей и минимумом семян. Вот несколько сортов, которые заслуживают внимания и которые могут стать настоящим украшением сада.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

Томат "Бельгийский гигант"

Срок созревания: 85 дней

Вес плодов: 300-500 г, иногда до 1 кг

Этот сорт представляет собой крупные темно-розовые плоды с прозрачной кожурой и мягким, сладким вкусом. Мякоть мясистая, с минимумом семян, что делает его идеальным для салатов, бутербродов и сока. "Бельгийский гигант" известен своей высокой плотностью мякоти и отличной урожайностью, что делает его популярным среди садоводов.

Томат "Болгарское чудо"

Срок созревания: 80 дней

Вес плодов: от 400 до 800 г

Сорт характеризуется крупными сочными помидорами, которые растут в гроздьях. Он обладает сладким вкусом и высокой урожайностью. Единственным недостатком может быть склонность некоторых плодов трескаться возле плодоножки, но в целом это идеальный сорт для тех, кто ценит мясистые и ароматные томаты.

Томат "Большая паста Кэрол Чико"

Срок созревания: 80 дней

Вес плодов: 300-350 г

Этот сорт отличает невероятная урожайность и мясистая структура плодов. Помидоры "Большой пасты" имеют красивую форму и приятный сбалансированный вкус без выраженной кислинки. Он идеально подходит для тех, кто ищет томаты с низким содержанием семян и ярким вкусом, напоминающим старинные сорта.

Томат "Бычье сердце Рыбного озера"

Срок созревания: 85 дней

Вес плодов: 340-450 г

Плоды этого сорта напоминают форму сердца, имеют розовый цвет и мясистую консистенцию. Они обладают превосходным вкусом и сладостью, а также высокой урожайностью. Минус — некоторые плоды могут иметь "зеленые плечи", но в остальном это один из лучших сортов для тех, кто ищет сочные и вкусные помидоры.

Томат "Гигантисика"

Срок созревания: 100-110 дней

Вес плодов: 300-500 г, до 1 кг

Этот сорт отличается мясистой и сахаристой мякотью, с гармоничным вкусом, который сочетает кислинку и сладость. Его плоды имеют ярко-красный цвет и округлую форму. Главным недостатком является высокая склонность к растрескиванию у самых крупных плодов, но при этом сорт демонстрирует отличную урожайность.

Томат "Джаз"

Срок созревания: 75 дней

Вес плодов: 500-1000 г

"Джаз" — это крупный томат бифштексного типа с тигровыми полосками и ярким сладким вкусом с легкими фруктовыми нотками. Плоды имеют привлекательный розово-желтый оттенок и подходят для больших садов с просторными грядками. Сорт требует опор, так как кусты могут быть очень крупными и высокими.

Томат "Ранневесенний Король"

Срок созревания: 70-80 дней

Вес плодов: 250-400 г

Этот сорт выделяется своими идеально ровными, красивыми плодами, которые не склонны к растрескиванию. Они имеют ярко-красный цвет и сладкий вкус, который сохраняется долго. "Ранневесенний Король" — отличный выбор для тех, кто ищет ранние сорта с высокой урожайностью и прекрасным вкусом.

Томат "Кунео гигантская груша"

Срок созревания: 85 дней

Вес плодов: до 500 г

Этот сорт родом из Италии и отличается рифлеными плодовидными формами, напоминающими грушу. Он обладает богатым вкусом и может давать бессемянные или малосемянные плоды с ярко-красным цветом. Несмотря на непредсказуемость формы плодов, сорт имеет хорошую урожайность и вкусную мясистую мякоть.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

