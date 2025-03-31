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Новый фаворит трендового сада: гибрид эхинацеи и рудбекии, который удивит вас

2:49
Садоводство

Если вы любите эхинацею и рудбекию, пора познакомиться с их ярким гибридом — эхибекией! Это растение сочетает в себе лучшие черты обоих видов и радует садоводов продолжительным цветением и крупными яркими цветами с лета до самой осени.

Эхинацея
Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Эхинацея

Что такое эхибекия

Эхибекия — это результат скрещивания эхинацеи и рудбекии. Этот гибрид вобрал в себя все преимущества своих "родителей": крупные цветки и продолжительное цветение от рудбекии, а также крепкие листья и устойчивость к болезням от эхинацеи. И главное — каждый цветок может радовать вас до 10 недель!

Как выращивать эхибекию

Процесс выращивания эхибекии не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Поскольку это растение появилось благодаря микроклональному размножению, новые растения лучше всего покупать в виде вегетативного посадочного материала. Эхибекия быстро растет и готова к цветению всего через 8-14 недель после посадки черенков.

Для хорошего роста требуется много света, поэтому сажать эхибекию стоит в солнечных местах. Также не забывайте про удобрения — особенно полезен "Осмокот" с высоким содержанием калия. Если вы хотите, чтобы ваш цветок зацвел пышно, обеспечьте ему светлое место и не забывайте пересаживать растение в более просторные емкости по мере роста.

Сорта эхибекии

Хотя эхибекия — довольно молодой гибрид, на рынке уже представлено несколько красивых сортов:

  • Блэйзинг Файер — яркий желто-красный цветок с лепестками, напоминающими языки пламени.

  • Оранж — компактный и универсальный сорт с пышными цветами, подходящий для контейнеров.

  • Браун — сорт, который меняет цвет в зависимости от условий.

  • Баттерскотч Бисквит — гигантские двухцветные цветки сливочного и оранжевого оттенков.

  • Электрошок — сорт с уникальными перьевидными лепестками, которые меняют цвет в зависимости от погоды.

  • Глоу Свуп — с пастельными цветами, идеально подходящий для больших контейнеров.

Устойчивость и особенности ухода

Эхибекия устойчива к засухе и не требует частого полива, однако для успешного роста ей нужны рыхлая почва и достаточное количество органических веществ. Она хорошо переносит жаркие летние дни и привлекает в сад бабочек.

Однако стоит помнить, что эхибекия — теплолюбивое растение, которое может не пережить морозы ниже -10°C. Поэтому в более холодных регионах она будет расти как однолетник.

Уточнения

Эхина́цея пурпу́рная (лат. Echinácea purpúrea) — многолетнее растение из семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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