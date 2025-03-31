Как не испортить томаты своей заботой: удобрения, которые мешают урожаю

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Помидоры — культура благодарная, но с характером. Перекорм — и кусты идут в ботву. Недокорм — и начинаются болезни. А уж если перепутать удобрение с фазой роста, урожай можно и вовсе не дождаться. Чтобы томаты были сильными, здоровыми и урожайными, их питание нужно выстраивать по правилам.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Что дать томатам — и когда

На каждом этапе роста помидоры нуждаются в особом наборе элементов:

Рассада — азот, фосфор, калий, кальций, цинк.

Цветение — бор, магний, фосфор, калий.

Плодоношение — азот в умеренных дозах, калий, кальций, бор.

Эти элементы можно вносить как по отдельности, так и в составе комплексных удобрений, специально предназначенных для паслёновых.

Органика, минералы и народные приёмы

Компост подходит для подготовки почвы и мульчи.

Навоз и птичий помёт — только в настоях и строго дозировано.

Зола особенно полезна — в ней и калий, и кальций, и магний.

Из минеральных удобрений особенно эффективны калийно-фосфорные составы: сернокислый калий, монокалийфосфат, калимагнезия. Азот используют только в самом начале. Фосфор из суперфосфата доступен далеко не сразу — его лучше вносить заранее, при подготовке гряд.

Народные средства вроде дрожжей и "бродиловок" не дают питания напрямую, но улучшают микрофлору почвы, ускоряя усвоение других веществ.

Как и сколько подкармливать

Минимум четыре подкормки за сезон:

на стадии 3-4 листьев у рассады;

через 10-14 дней после пересадки;

в начале цветения;

при наливе плодов.

Для позднеспелых сортов и бедных почв число подкормок увеличивают — до одной в 2-3 недели.

Под корень или по листу

Основной способ — под корень. Удобрения вносят на влажную почву или после полива. Но при похолодании, проблемах с корнями или признаках дефицита кальция (например, вершинной гнили), применяют внекорневые подкормки: опрыскивание листьев.

Кстати, томаты усваивают больше кальция, чем азота — и его нехватка часто становится причиной проблем.

На плодородной почве питание всё равно потребуется: томаты быстро истощают корнеобитаемый слой, особенно в фазу плодоношения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

