Обыкновенные кухонные запасы, которые превращают грядки в огуречный рай

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждую весну — как по сценарию: грядки вскопаны, семена посажены, уход соблюдён… а урожай — еле на салат. Знакомо? А ведь секрет сочных и хрустящих огурцов давно лежит прямо под рукой — в банке с поваренной солью.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы

Соль, но не на вкус

Соль может не только подсолить ужин, но и заставить огурцы работать в полную силу. Главное — знать меру и не сыпать её в землю вслепую.

Перед посадкой замочите семена в слабом солевом растворе (1 ч. л. на стакан воды) на 20 минут. Это убьёт грибки и повысит всхожесть.

Во время цветения разведите 3 ст. л. соли в 10 л воды и полейте кусты. Растение решит, что пришла засуха, и срочно начнёт "накачивать" плоды.

Главное — не перестараться. После солевой подкормки обязательно промойте грядки обычной водой, иначе почва может пострадать.

Молоко от солнца и календула от тли

Чтобы огурцы не горчили, раз в неделю опрыскивайте листья молоком (200 мл на литр воды). Жирная плёнка защитит их от солнца и пересыхания.

А вот о соседях стоит подумать заранее:

Розы — враги огурцов. Не стоит сажать их рядом.

Календула — наоборот: она отпугнёт вредителей и привлечёт пчёл.

Хруст — как в рекламе

Собирать урожай лучше рано утром, пока плоды напитаны влагой. В это время они особенно сочные, ароматные и хрустят, будто только что с грядки супермаркета.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

