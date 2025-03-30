Урожай под защитой: рассказываем, какие запахи вытесняют муравьёв с участка

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи могут казаться безобидными, но в саду они превращаются в настоящую угрозу урожаю. За ними, как по расписанию, приходит тля — одна из самых коварных напастей для плодовых культур. А ведь есть экологичные способы поставить этому конец.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

Пряности вместо яда

Сторонникам природного земледелия давно знакома пищевая сода как средство защиты от вредителей. Но этим список не ограничивается. Есть и другие безопасные методы, которые помогут сдержать натиск садовых захватчиков.

Аромат, который муравьям не по вкусу

Сильный запах — главное оружие в борьбе. Один из самых эффективных и простых способов — молотая гвоздика. Её аромат действует на муравьев как сигнал к бегству.

Измельчите гвоздику до порошка.

Посыпьте ею землю в приствольных кругах деревьев или под кустарниками.

Обновляйте слой каждые несколько дней.

Этот метод хорош тем, что подходит не только для сада, но и для грядок, и для теплицы. Это самый гуманный способ изгнать муравьев, не навредив природе.

Мел — ещё один неожиданный помощник

Садоводы также используют измельчённый мел. Его запах сбивает муравьёв с толку — он притупляет обоняние и дезориентирует. Растения остаются в безопасности, а тля не получает "пропуск" на новые территории.

Профилактика — залог спокойствия

Достаточно обрабатывать растения дважды в неделю, чтобы муравьи не закрепились на участке. Это не требует больших усилий и не нарушает экологический баланс.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

