Смородина даёт урожай в 2 раза больше, если полить её не тем, чем принято

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждую весну тысячи дачников повторяют один и тот же ритуал: вскипятить воду, взять ведро — и ошпарить спящую смородину. Считается, что это старинное средство помогает уничтожить вредителей прямо в почках. Но действительно ли кусту нравится такой душ?

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Вода кипит — куст дрожит

Метод с горячей водой вызывает жаркие споры. Побеги после зимы ещё слабы, и резкий перепад температуры может повредить их больше, чем спасти. Да, вредители могут погибнуть, но и здоровье куста пострадает. Поэтому всё больше садоводов ищут альтернативы — и находят их в самой природе.

Зелёный коктейль против вредителей

Без химии, без стресса для растения, зато с пользой для урожая. Всё, что нужно:

500 г крапивы

500 г полыни

500 г тысячелистника

Измельчите растения, залейте 10 л воды и оставьте на 3 дня в закрытой ёмкости. Потом процедите и добавьте 100 г хозяйственного мыла — жидкого или натёртого. Перемешайте, и средство готово.

"Обрабатывайте кусты этим раствором раз в две недели — и вредители не вернутся".

Побольше зелени — побольше ягод

Такой настой не только защищает кусты от вредителей, но и укрепляет их иммунитет. Уже через пару недель кусты отблагодарят вас яркой листвой, а в сезон — вкусной, сочной ягодой.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

