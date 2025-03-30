Грядка на стероидах: что кладут в землю ради XXL урожая

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь с локоть, тыква размером с собаку — это не реквизит для выставки, а реальность, если правильно кормить растения. Секрет кроется не в чудо-удобрениях, а в том, что обычно летит в мусорное ведро.

Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тыква

Мусор? Нет, еда для грядок

Банановая кожура, закопанная под томаты, насыщает их калием — плоды растут крупнее и слаще.

Яичная скорлупа, измельчённая в порошок, снижает кислотность почвы и даёт кальций, защищая от гнили.

Луковая шелуха, настоянная в кипятке (1:5), действует как антисептик и источник флавоноидов.

"Но даже с органикой важно не переборщить: ведро перегноя — на квадрат, стакан золы — в лунку".

Листья тоже едят

Чередуйте корневые и внекорневые подкормки.

Опрыскивание борной кислотой (2 г на 10 л) помогает завязыванию плодов.

А сыворотка (1 л на 10 л воды) спасает от мучнистой росы.

Простор, а не толкучка

Гигантам нужно место:

Тыкве — минимум 1,5 метра от соседей.

На кусте — не больше 2-3 завязей, иначе силы распылятся.

Моркови и свёкле — рыхлая грядка без камней, иначе корнеплоды будут кривыми.

Влага решает всё

Большие овощи — жуткие водохлёбы. Во время роста плодов им особенно важно:

Капельный полив или мульча из соломы спасают от пересыхания.

Но не заливайте! Поливайте с умом и рыхлите, чтобы корни не задохнулись.

"Гигантизм — не всегда благо. Иногда крупные плоды проигрывают по вкусу, так что экспериментируйте с умом".

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

