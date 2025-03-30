Когда один урожай — мало: хитрый способ снять второй до морозов

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему бы не снять урожай дважды, если природа даёт такую возможность? Секрет — в продуманном подходе к посадкам и использовании всего потенциала сезона.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грядка

Два сезона — один огород

Весной начните с холодостойких культур: шпината, редиса, рукколы. Они созреют уже к июню, освободив грядки для теплолюбивых овощей — перцев, баклажанов, томатов. А после июльской уборки картофеля — снова посев. Отлично подойдут скороспелая фасоль, дайкон или редька.

Удвоение без расширения: уплотнённые посадки

Не хватает места? Используйте уплотнённые посадки. Например:

Между рядами моркови — лук. Он отпугнёт морковную муху и созреет раньше, чем корнеплоды.

Высокие культуры, такие как кукуруза или подсолнухи, — идеальные соседи для фасоли или гороха. Они не конкурируют, а наоборот, помогают друг другу расти.

Укрытия — тайное оружие огородника

Продлите сезон с помощью теплиц и укрывного материала. В сентябре в теплице можно посеять редис, салат, петрушку — и собирать урожай до декабря. А в марте, как только сойдёт снег, укройте грядки агроволокном: почва прогреется всего за неделю, и можно сразу сеять горох или морковь.

Не забудьте про подзимние посадки

Осенью, в октябре-ноябре, посейте лук, чеснок и морозостойкие сорта моркови. Весной они дадут фору другим растениям, освободив пространство для следующих культур.

"С таким подходом ваш огород будет работать на полную мощность, а стол — ломиться от свежих овощей с весны до поздней осени".

Метод требует планирования и экспериментов, но результат превзойдёт ожидания — вместо одного сезона вы получите настоящий урожайный марафон.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

