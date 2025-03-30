Скрытые враги моркови: болезни, которые губят урожай за считаные дни

4:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь, несмотря на свою привычность и неприхотливость, может столкнуться с целым рядом опасных болезней, приводящих к гниению урожая ещё в почве или уже на этапе хранения. В этой статье — обзор самых распространённых болезней, поражающих морковь, а также действенные меры борьбы с ними. Понимание причин и симптомов поможет вовремя спасти урожай и избежать потерь.

Фото: pikiwiki.org by אורן פלס, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Морковь

Склеротиниоз — белая гниль, начинающаяся с листьев

Склеротиниоз, или белая гниль, — одна из первых напастей, с которой сталкиваются садоводы. Болезнь начинается незаметно: поражаются нижние листья, соприкасающиеся с влажной почвой, затем инфекция поднимается по растению. На стеблях появляются характерные белые пятна грибницы. В случае массового заражения растение буквально распадается — от него остаётся лишь водянистая масса без характерного гнилостного запаха.

Болезнь активно распространяется при высокой влажности и температуре, а после уборки урожая возбудитель сохраняется в почве, что делает заражённые участки опасными на следующий сезон.

Меры борьбы:

Выбор устойчивых сортов, умеренный полив, рыхлая и лёгкая почва, посыпка золой, правильная схема посадки без загущения — всё это помогает минимизировать риски поражения белой гнилью.

Бактериоз — мокрая гниль, которая переходит от корнеплода к корнеплоду

Бактериоз — это настоящая угроза не только моркови, но и другим корнеплодам: петрушке, сельдерею, пастернаку. Болезнь начинается ещё на грядке — появляются водянистые пятна, растения начинают увядать. Но основной удар приходится на период хранения: корнеплоды загнивают, выделяя неприятный запах, а их структура становится кашицеобразной.

Особенно быстро болезнь развивается в тёплых и влажных условиях, а источник инфекции — остатки растений в почве.

Меры борьбы:

Необходимо тщательно отбраковывать поражённые экземпляры, строго контролировать температуру и влажность в хранилище, регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Ризоктониоз — войлочная болезнь, разрушающая урожай изнутри

Ризоктониоз, известный как красная или войлочная гниль, поражает листья и корнеплоды. Листья начинают увядать и отмирать, а на моркови появляются серые, затем красноватые пятна. Вскоре поражённые участки покрываются налётом — сначала прозрачным, затем красно-фиолетовым. Это и есть гриб, активно распространяющийся в тёплую, сырую погоду.

В хранилищах болезнь продолжает развиваться, а заражённая почва остаётся источником инфекции в будущем сезоне, особенно если имеет кислую реакцию.

Меры борьбы:

Важно удалять заражённые растения вместе с грунтом, не выращивать на этом участке зонтичные и крестоцветные культуры минимум 4 года, проверять и при необходимости снижать кислотность почвы.

Альтернариоз — черная гниль с "оливковым" налётом

Альтернариоз поражает морковь ещё на стадии всходов. Сначала желтеют и скручиваются листья, затем болезнь поражает сами корнеплоды. В хранилищах на моркови появляются вдавленные пятна тёмно-оливкового цвета. Развитие болезни особенно активно при резких скачках влажности.

Меры борьбы:

Борьба с альтернариозом аналогична борьбе со склеротиниозом: требуется лёгкая почва, отсутствие загущения, внесение золы и использование устойчивых сортов.

Чтобы морковь не гнила: профилактика — ваш главный союзник

Любая из перечисленных болезней может серьёзно ударить по урожаю, особенно если вовремя не принять меры. Но в большинстве случаев проблему можно предотвратить: важно соблюдать агротехнику, контролировать влажность, грамотно выбирать сорта и заботиться о здоровье почвы. А внимательное отношение к симптомам болезни поможет не упустить момент, когда морковь ещё можно спасти.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

