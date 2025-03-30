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Пошаговая инструкция: как побелить деревья весной, чтобы они пережили всё

2:56
Садоводство

Побелка деревьев весной — это практика, которая вызывает споры среди садоводов. Некоторые считают её устаревшей, другие видят в ней неоценимую пользу. Основная цель побелки — защитить стволы деревьев от резких температурных перепадов, вредителей и заболеваний.

Побелка деревьев
Фото: creativecommons.org by brionv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Побелка деревьев

Как правильно побелить деревья

Для побелки обычно используют известь, которая разводится водой до консистенции сметаны. Важно, чтобы раствор был однородным и не слишком густым — это облегчает его нанесение. Иногда в раствор добавляют специальные добавки, помогающие защитить дерево от вредителей.

Процесс побелки лучше проводить в сухую и тёплую погоду, когда температура воздуха выше нуля. Наносить побелку нужно на чистую и сухую поверхность ствола, начиная от основания и поднимаясь до нижних ветвей. Это предотвратит солнечные ожоги и трещины на коре, которые могут появляться при резком нагреве.

Когда лучше проводить побелку: весной или осенью

Некоторые садоводы проводят побелку осенью, чтобы защитить деревья в зимний период. Однако весной эта процедура может быть не менее важной, особенно для молодых деревьев, которые более уязвимы к внешним воздействиям.

Чем белить деревья

Лучший вариант для весенней побелки — раствор гашеной извести. Он отлично отражает яркое мартовское солнце и дезинфицирует трещины и морозобоины на коре. Опытные садоводы также рекомендуют использовать медный купорос или бордоскую смесь, чтобы улучшить защитные свойства побелки.

Как сделать побелку долговечной

Чтобы побелка не смывалась при дожде, в раствор можно добавить немного клея. Однако с клеем ПВА лучше не работать — он образует пленку, которая препятствует дыханию дерева. Вместо этого можно использовать другие компоненты, которые не нарушат естественные процессы на коре.

Лучшие варианты для побелки деревьев

Для хорошей защиты и сохранения здоровья деревьев можно использовать специальную инсектицидную побелку, которая не только защищает от ожогов и трещин, но и уничтожает зимующих вредителей.

Нужно ли белить старые деревья

Старые деревья имеют достаточно толстую кору, которая хорошо переносит перепады температур и нагрев. Однако побелка помогает защитить молодых деревья от повреждений, и, несмотря на то что кора старых деревьев более устойчива, она также может извлечь пользу от защиты от вредителей.

Что добавить в известь, чтобы побелка не осыпалась

Для того чтобы побелка не осыпалась, в известь добавляют квасцы, олифу или поваренную соль. Эти добавки делают известь более плотной и устойчивой к внешним воздействиям.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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