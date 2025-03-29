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Кожица больше не помешает: чистим помидоры быстро и аккуратно

1:58
Садоводство

Те, кто хоть раз делал томатный соус или густой суп, знают: одна-единственная кожица способна испортить всё впечатление от блюда. Но возиться с кипятком, обдавать, остужать и очищать — не единственный путь. Есть способ проще. И весь секрет — в ножах и правильной технике.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты, помидоры

Почему кипяток — не всегда лучший вариант

Во-первых, кипяток может переусердствовать: томаты становятся слишком мягкими и теряют форму. Во-вторых, сам процесс отнимает время. Но есть альтернатива — ножевой метод. Без термообработки, прямо на разделочной доске.

Что нужно:

  • острый нож с тонким лезвием;

  • твёрдые, спелые томаты;

  • чистая, устойчивая доска (её можно подложить на влажную салфетку, чтобы не скользила).

Как это работает:

  1. Помойте и обсушите помидоры. Любая влага сделает работу неудобной.

  2. Разрежьте томаты на дольки. Укладывайте их срезом вверх, кожицей вниз.

  3. Поставьте нож под острым углом к поверхности кожицы и начинайте аккуратно отделять её от мякоти, двигаясь от края дольки к центру. Главное — не спешить.

  4. Мякоть останется целой, без "варёного" вида, а кожица снимется почти как тонкая плёнка.

Дополнительно:

  • Если вам не нужны семечки — просто удалите их ложкой после чистки.

  • Мякоть можно сразу отправлять в блендер, в кастрюлю или в соус.

  • А кожуру не выбрасывайте! Высушите её, измельчите — и добавьте в соль, приправы или панировку для дополнительного вкуса.

Почему стоит попробовать:

Такой способ не только экономит время, но и даёт полную контроль над текстурой. Особенно полезен он для тех, кто не хочет перегревать овощи или не любит "варёный" вкус. Немного практики — и вы забудете, что когда-то лили кипяток на помидоры.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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