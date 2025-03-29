Те, кто хоть раз делал томатный соус или густой суп, знают: одна-единственная кожица способна испортить всё впечатление от блюда. Но возиться с кипятком, обдавать, остужать и очищать — не единственный путь. Есть способ проще. И весь секрет — в ножах и правильной технике.
Во-первых, кипяток может переусердствовать: томаты становятся слишком мягкими и теряют форму. Во-вторых, сам процесс отнимает время. Но есть альтернатива — ножевой метод. Без термообработки, прямо на разделочной доске.
острый нож с тонким лезвием;
твёрдые, спелые томаты;
чистая, устойчивая доска (её можно подложить на влажную салфетку, чтобы не скользила).
Помойте и обсушите помидоры. Любая влага сделает работу неудобной.
Разрежьте томаты на дольки. Укладывайте их срезом вверх, кожицей вниз.
Поставьте нож под острым углом к поверхности кожицы и начинайте аккуратно отделять её от мякоти, двигаясь от края дольки к центру. Главное — не спешить.
Мякоть останется целой, без "варёного" вида, а кожица снимется почти как тонкая плёнка.
Если вам не нужны семечки — просто удалите их ложкой после чистки.
Мякоть можно сразу отправлять в блендер, в кастрюлю или в соус.
А кожуру не выбрасывайте! Высушите её, измельчите — и добавьте в соль, приправы или панировку для дополнительного вкуса.
Такой способ не только экономит время, но и даёт полную контроль над текстурой. Особенно полезен он для тех, кто не хочет перегревать овощи или не любит "варёный" вкус. Немного практики — и вы забудете, что когда-то лили кипяток на помидоры.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.