Кожица больше не помешает: чистим помидоры быстро и аккуратно

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Те, кто хоть раз делал томатный соус или густой суп, знают: одна-единственная кожица способна испортить всё впечатление от блюда. Но возиться с кипятком, обдавать, остужать и очищать — не единственный путь. Есть способ проще. И весь секрет — в ножах и правильной технике.

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты, помидоры

Почему кипяток — не всегда лучший вариант

Во-первых, кипяток может переусердствовать: томаты становятся слишком мягкими и теряют форму. Во-вторых, сам процесс отнимает время. Но есть альтернатива — ножевой метод. Без термообработки, прямо на разделочной доске.

Что нужно:

острый нож с тонким лезвием;

твёрдые, спелые томаты;

чистая, устойчивая доска (её можно подложить на влажную салфетку, чтобы не скользила).

Как это работает:

Помойте и обсушите помидоры. Любая влага сделает работу неудобной. Разрежьте томаты на дольки. Укладывайте их срезом вверх, кожицей вниз. Поставьте нож под острым углом к поверхности кожицы и начинайте аккуратно отделять её от мякоти, двигаясь от края дольки к центру. Главное — не спешить. Мякоть останется целой, без "варёного" вида, а кожица снимется почти как тонкая плёнка.

Дополнительно:

Если вам не нужны семечки — просто удалите их ложкой после чистки.

Мякоть можно сразу отправлять в блендер, в кастрюлю или в соус.

А кожуру не выбрасывайте! Высушите её, измельчите — и добавьте в соль, приправы или панировку для дополнительного вкуса.

Почему стоит попробовать:

Такой способ не только экономит время, но и даёт полную контроль над текстурой. Особенно полезен он для тех, кто не хочет перегревать овощи или не любит "варёный" вкус. Немного практики — и вы забудете, что когда-то лили кипяток на помидоры.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

