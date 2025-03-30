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Расстояние решает всё: как не загубить смородину рядом с вишней

2:04
Садоводство

Если хочется не просто красивый, но и урожайный сад, важно не только выбрать подходящие культуры, но и правильно их разместить. Иногда верное соседство даёт больше пользы, чем самые дорогие удобрения. Один из удачных дуэтов — вишня и черная смородина.

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org by Maderibeyza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево вишни

Почему они не мешают друг другу

Секрет кроется в устройстве корневой системы.
Черная смородина пускает свои корешки неглубоко, в пределах 25-40 см. А вишня, напротив, уходит в землю на 1,5-2 метра. Благодаря этому растения не конкурируют за влагу и питательные вещества — у каждого своя "полоса питания".

Но это не значит, что их можно сажать вплотную.

Как правильно их разместить

Оставьте между кустами смородины и деревом минимум 2,5-3 метра.
Так вы избежите затенения и дадите корням достаточно пространства для роста. Важно, чтобы вишня не перекрывала солнечный свет смородине — та не любит расти в тени.

Уход: нюансы важны

Смородина требует частого полива, особенно в период налива ягод. Вишня же спокойно переносит засуху. Поэтому придётся искать баланс и учитывать потребности обеих культур.

Также стоит быть начеку в отношении болезней. И вишня, и смородина могут пострадать от грибковых инфекций, особенно если загустить посадки.

Советы:

  • убирайте опавшие листья;

  • не забывайте про санитарную обрезку;

  • регулярно проветривайте крону и кусты.

Почему это выгодно

Такое соседство — не только экономия места, но и создание благоприятного микроклимата. Смородина может даже выиграть от лёгкой полутени, которую создаёт вишня в жару, а дерево — от рыхлой почвы, которую регулярно обрабатывают у кустов.

Если всё сделать грамотно, сад будет не просто красивым, а по-настоящему дружелюбным и плодородным.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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