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Цветоводы теряют герань после обрезки — вот в чём причина

1:41
Садоводство

Многие цветоводы уверены: стоит лишь укоротить герань — и она тут же начнёт куститься и радовать цветами. Но обрезка — лишь полдела. Если не поменять уход, результат может оказаться совсем не радостным.

Герань, пеларгония
Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23699271133/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Герань, пеларгония

После обрезки пеларгония становится особенно уязвимой. Именно в этот момент цветоводы чаще всего совершают фатальные ошибки.

Главная ошибка — полив "по привычке"

После обрезки герани менять режим полива необходимо. Обрезанное растение уже не требует прежнего количества влаги, и если продолжать поливать его щедро, как раньше, корни начнут загнивать.

Важно: полив — только по мере подсыхания почвы. Не по графику, а по состоянию земли.

Ошибка №2 — поставили в тень

Ещё один частый промах — перенос растения подальше от окна. Мол, после стрижки пусть отдохнёт. Но в тени побеги вытягиваются и слабеют, а герань превращается в бледное зрелище.

Обрезанная пеларгония должна стоять на подоконнике — свет и тепло ей сейчас жизненно необходимы.

Чем помочь растению

Когда появятся первые молодые листики, герань можно слегка подкормить. Идеально подойдёт раствор кальциевой селитры: 1 грамм удобрения на литр воды. Опрыскайте листву — это укрепит побеги и поможет растению набраться сил.

Уход после обрезки — это не просто внимание, а вопрос выживания. Пеларгония — не капризная красавица, но в такие периоды ей нужно чуть больше заботы. Тогда она обязательно отблагодарит пышным цветением.

Уточнения

Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые. Насчитывает более 250 дикорастущих видов. В комнатной культуре популярны растения гибридного происхождения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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