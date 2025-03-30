Цветоводы теряют герань после обрезки — вот в чём причина

Многие цветоводы уверены: стоит лишь укоротить герань — и она тут же начнёт куститься и радовать цветами. Но обрезка — лишь полдела. Если не поменять уход, результат может оказаться совсем не радостным.
После обрезки пеларгония становится особенно уязвимой. Именно в этот момент цветоводы чаще всего совершают фатальные ошибки.
После обрезки герани менять режим полива необходимо. Обрезанное растение уже не требует прежнего количества влаги, и если продолжать поливать его щедро, как раньше, корни начнут загнивать.
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Важно: полив — только по мере подсыхания почвы. Не по графику, а по состоянию земли.
Ещё один частый промах — перенос растения подальше от окна. Мол, после стрижки пусть отдохнёт. Но в тени побеги вытягиваются и слабеют, а герань превращается в бледное зрелище.
Обрезанная пеларгония должна стоять на подоконнике — свет и тепло ей сейчас жизненно необходимы.
Когда появятся первые молодые листики, герань можно слегка подкормить. Идеально подойдёт раствор кальциевой селитры: 1 грамм удобрения на литр воды. Опрыскайте листву — это укрепит побеги и поможет растению набраться сил.
Уход после обрезки — это не просто внимание, а вопрос выживания. Пеларгония — не капризная красавица, но в такие периоды ей нужно чуть больше заботы. Тогда она обязательно отблагодарит пышным цветением.
Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые. Насчитывает более 250 дикорастущих видов. В комнатной культуре популярны растения гибридного происхождения.
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