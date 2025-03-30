Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если на участке много тенистых уголков, это не повод отказываться от грядок. На самом деле, есть овощи, которым даже лучше без палящего солнца. Главное — знать, кого посадить.

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростки свеклы

Вот 5 культур, которые не только выживают в тени, но и щедро одаривают урожаем.

Шпинат

Идеальный претендент на жизнь в тени. Ему комфортно в прохладе, особенно весной и осенью, а солнце ему вовсе не обязательно. Шпинат быстро растёт, богат витаминами и минералами. Если срезать молодые листья регулярно, будет радовать новым урожаем снова и снова.

Листовой салат

На солнце салат грубеет и начинает горчить, а вот в тени — наоборот: зелень нежная, сочная, не уходит в стрелку. Его удобно собирать понемногу, по мере роста, а растёт он долго и равномерно. Отличный вариант для тех, кто любит свежие листья к ужину.

Капуста

Пожалуй, один из самых терпеливых овощей. Капуста спокойно реагирует на частичное затенение, особенно сорта брокколи и пекинская. Да, зреет медленнее, но становится вкуснее — плотные кочаны и насыщенный вкус обеспечены.

Свекла

Эта культура — настоящий универсал. Даже в полутени она даёт неплохие корнеплоды и сочную ботву. Главное — немного света для стартового роста. Ухаживать за ней легко, а листья можно использовать в салаты.

Лук-батун

Один из немногих луков, которому не нужен яркий свет. Он отлично растёт в полутени и при этом даёт нежную, ароматную зелень. Вырастают первые перья рано, а кусты не боятся прохлады.

Если часть вашего участка утопает в тени, не спешите отчаиваться. Подберите правильные культуры — и даже самые затенённые грядки будут приносить вкусный, полезный урожай.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

