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Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт

1:57
Садоводство

Если на участке много тенистых уголков, это не повод отказываться от грядок. На самом деле, есть овощи, которым даже лучше без палящего солнца. Главное — знать, кого посадить.

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Вот 5 культур, которые не только выживают в тени, но и щедро одаривают урожаем.

Шпинат

Идеальный претендент на жизнь в тени. Ему комфортно в прохладе, особенно весной и осенью, а солнце ему вовсе не обязательно. Шпинат быстро растёт, богат витаминами и минералами. Если срезать молодые листья регулярно, будет радовать новым урожаем снова и снова.

Листовой салат

На солнце салат грубеет и начинает горчить, а вот в тени — наоборот: зелень нежная, сочная, не уходит в стрелку. Его удобно собирать понемногу, по мере роста, а растёт он долго и равномерно. Отличный вариант для тех, кто любит свежие листья к ужину.

Капуста

Пожалуй, один из самых терпеливых овощей. Капуста спокойно реагирует на частичное затенение, особенно сорта брокколи и пекинская. Да, зреет медленнее, но становится вкуснее — плотные кочаны и насыщенный вкус обеспечены.

Свекла

Эта культура — настоящий универсал. Даже в полутени она даёт неплохие корнеплоды и сочную ботву. Главное — немного света для стартового роста. Ухаживать за ней легко, а листья можно использовать в салаты.

Лук-батун

Один из немногих луков, которому не нужен яркий свет. Он отлично растёт в полутени и при этом даёт нежную, ароматную зелень. Вырастают первые перья рано, а кусты не боятся прохлады.

Если часть вашего участка утопает в тени, не спешите отчаиваться. Подберите правильные культуры — и даже самые затенённые грядки будут приносить вкусный, полезный урожай.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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