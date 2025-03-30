Зола и кофейная гуща оживляют грядки — вот как их правильно смешать

Обычно золу после шашлыка и кофейную гущу мы выбрасываем, не задумываясь. А зря! Вместе они образуют удобрение, которое буквально преображает растения.
В кофе содержатся азот, магний и немного меди — отличные стимуляторы роста. А в золе — целый комплекс минералов: калий, фосфор, кальций. Если смешать их правильно, результат вас удивит.
Пропорции важны: на 1 стакан золы берём полстакана высушенной кофейной гущи. Смесь хорошо перемешиваем. Её можно внести:
при перекопке почвы весной — 100 г на 1 м²;
под каждый куст — по столовой ложке у корней.
Азот из кофе помогает нарастить сочную зелень.
Калий из золы укрепляет корни и делает плоды вкуснее.
Кальций защищает от гнилей.
А ещё зола сдерживает грибки, а аромат кофе отпугивает слизней и муравьёв.
Смесь особенно любит томаты, гортензии и голубика — им нравится лёгкая кислинка, которую даёт кофе. А зола балансирует pH и подходит большинству огородных культур.
Гущу нужно обязательно просушить - иначе появится плесень.
Свежий кофе не подойдёт - в нём много кислот.
Удобряют раз в месяц, начиная с весны и до середины лета.
Осенью лучше сделать перерыв — растениям пора готовиться к зимовке.
Уже через месяц после первой подкормки вы заметите: листья стали ярче, а плодов — как будто вдвое больше. А главное — всё это бесплатно, без химии и отходов.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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