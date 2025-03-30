Зола и кофейная гуща оживляют грядки — вот как их правильно смешать

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обычно золу после шашлыка и кофейную гущу мы выбрасываем, не задумываясь. А зря! Вместе они образуют удобрение, которое буквально преображает растения.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

В кофе содержатся азот, магний и немного меди — отличные стимуляторы роста. А в золе — целый комплекс минералов: калий, фосфор, кальций. Если смешать их правильно, результат вас удивит.

Зачем и как смешивать

Пропорции важны: на 1 стакан золы берём полстакана высушенной кофейной гущи. Смесь хорошо перемешиваем. Её можно внести:

при перекопке почвы весной — 100 г на 1 м²;

под каждый куст — по столовой ложке у корней.

Что делает это удобрение

Азот из кофе помогает нарастить сочную зелень.

Калий из золы укрепляет корни и делает плоды вкуснее.

Кальций защищает от гнилей.

А ещё зола сдерживает грибки, а аромат кофе отпугивает слизней и муравьёв.

Подходит ли оно всем растениям

Смесь особенно любит томаты, гортензии и голубика — им нравится лёгкая кислинка, которую даёт кофе. А зола балансирует pH и подходит большинству огородных культур.

Важно знать:

Гущу нужно обязательно просушить - иначе появится плесень.

Свежий кофе не подойдёт - в нём много кислот.

Удобряют раз в месяц , начиная с весны и до середины лета.

Осенью лучше сделать перерыв — растениям пора готовиться к зимовке.

Уже через месяц после первой подкормки вы заметите: листья стали ярче, а плодов — как будто вдвое больше. А главное — всё это бесплатно, без химии и отходов.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.



