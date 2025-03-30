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Зола и кофейная гуща оживляют грядки — вот как их правильно смешать

1:49
Садоводство

Обычно золу после шашлыка и кофейную гущу мы выбрасываем, не задумываясь. А зря! Вместе они образуют удобрение, которое буквально преображает растения.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

В кофе содержатся азот, магний и немного меди — отличные стимуляторы роста. А в золе — целый комплекс минералов: калий, фосфор, кальций. Если смешать их правильно, результат вас удивит.

Зачем и как смешивать

Пропорции важны: на 1 стакан золы берём полстакана высушенной кофейной гущи. Смесь хорошо перемешиваем. Её можно внести:

  • при перекопке почвы весной — 100 г на 1 м²;

  • под каждый куст — по столовой ложке у корней.

Что делает это удобрение

  • Азот из кофе помогает нарастить сочную зелень.

  • Калий из золы укрепляет корни и делает плоды вкуснее.

  • Кальций защищает от гнилей.

  • А ещё зола сдерживает грибки, а аромат кофе отпугивает слизней и муравьёв.

Подходит ли оно всем растениям

Смесь особенно любит томаты, гортензии и голубика — им нравится лёгкая кислинка, которую даёт кофе. А зола балансирует pH и подходит большинству огородных культур.

Важно знать:

  • Гущу нужно обязательно просушить - иначе появится плесень.

  • Свежий кофе не подойдёт - в нём много кислот.

  • Удобряют раз в месяц, начиная с весны и до середины лета.

  • Осенью лучше сделать перерыв — растениям пора готовиться к зимовке.

Уже через месяц после первой подкормки вы заметите: листья стали ярче, а плодов — как будто вдвое больше. А главное — всё это бесплатно, без химии и отходов.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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