Зелень на грядке стала горькой: виноват не сорт, а вы

Вы с любовью выращивали укроп, петрушку или салат, мечтая о свежем аромате — а в итоге получили горечь, словно в полыни? Скорее всего, виноват не сорт, а… неправильный полив.
Зелень особенно остро реагирует на водный стресс. Как только влаги становится слишком много или слишком мало — растение включает режим самозащиты, вырабатывая горькие соединения, алкалоиды.
Редкий, но обильный полив — худшее, что можно сделать. После пересушивания и последующего потопа у зелени буквально разрываются клетки, и вместо сочных листьев вы получаете горечь. Оптимально — по чуть-чуть, но регулярно: каждые 2-3 дня, чтобы почва оставалась умеренно влажной.
Летом обязательно мульчируйте грядки: опилки или скошенная трава помогут удержать влагу.
Огородникам удобно поливать прямо из шланга — вот только зелень это не прощает. Ледяная вода вызывает у корней шок, нарушается питание, и зелень начинает горчить. Правильно — налить воду в бочку и дать ей прогреться хотя бы до уличной температуры.
Когда солнце в зените, капли на листьях становятся настоящими линзами: прожигают зелень, оставляя пятна и ожоги. А растение, вместо роста, тратит силы на восстановление. В итоге — те же горькие листья.
Лучшее время для полива — раннее утро или вечер. И только под корень, не по листьям.
Есть хитрость: за неделю до сбора сократите полив вдвое, а за пару дней до срезки и вовсе прекратите. Это даст растению сигнал "всё спокойно", и концентрация горечи снизится.
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