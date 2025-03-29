Зелень на грядке стала горькой: виноват не сорт, а вы

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы с любовью выращивали укроп, петрушку или салат, мечтая о свежем аромате — а в итоге получили горечь, словно в полыни? Скорее всего, виноват не сорт, а… неправильный полив.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Грядка

Зелень особенно остро реагирует на водный стресс. Как только влаги становится слишком много или слишком мало — растение включает режим самозащиты, вырабатывая горькие соединения, алкалоиды.

Ошибка №1: заливаем грядки после засухи

Редкий, но обильный полив — худшее, что можно сделать. После пересушивания и последующего потопа у зелени буквально разрываются клетки, и вместо сочных листьев вы получаете горечь. Оптимально — по чуть-чуть, но регулярно: каждые 2-3 дня, чтобы почва оставалась умеренно влажной.

Летом обязательно мульчируйте грядки: опилки или скошенная трава помогут удержать влагу.

Ошибка №2: холодная вода

Огородникам удобно поливать прямо из шланга — вот только зелень это не прощает. Ледяная вода вызывает у корней шок, нарушается питание, и зелень начинает горчить. Правильно — налить воду в бочку и дать ей прогреться хотя бы до уличной температуры.

Ошибка №3: полив в разгар жары

Когда солнце в зените, капли на листьях становятся настоящими линзами: прожигают зелень, оставляя пятна и ожоги. А растение, вместо роста, тратит силы на восстановление. В итоге — те же горькие листья.

Лучшее время для полива — раннее утро или вечер. И только под корень, не по листьям.

Что делать, если уже горчит

Есть хитрость: за неделю до сбора сократите полив вдвое, а за пару дней до срезки и вовсе прекратите. Это даст растению сигнал "всё спокойно", и концентрация горечи снизится.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).



