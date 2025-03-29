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Удаляю всего 3 листа — и томаты растут как на дрожжах

2:07
Садоводство

Многие дачники жалеют свои кусты и не решаются убрать нижние листья. Кажется, пусть будет пышнее — значит, сильнее. А потом — раз, и урожай под угрозой: листья желтеют, скручиваются, плоды гниют прямо на ветках.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Почему так происходит? Всё просто: нижние листья — это не "красота", а прямая дорога к инфекциям.

Нижние листья — источник проблем

Когда лист касается земли, он первым ловит грибки, бактерии и споры фитофторы. Влага после дождя или полива поднимает заразу вверх, а под кустом тепло и сыро — идеальные условия для её размножения. Плоды, лежащие на земле, загнивают, а значит — привлекают муравьёв, слизней и прочих "гостей".

Почему обрывать — это правильно

Удаление нижних листьев — не каприз, а профилактика:

  • Улучшает вентиляцию. Воздух гуляет между кустами, влага испаряется, грибкам не за что зацепиться.

  • Экономит ресурсы. Растение перестаёт "кормить" старые листья и направляет силы на плоды.

  • Предотвращает контакт с землёй. Меньше гниющих помидоров = больше урожая.

Как обрывать правильно

  • Когда начинает зреть первая кисть — убирайте всё ниже неё.

  • Используйте острый секатор или ножницы, не рвите руками.

  • За один раз — максимум 2-3 листа.

  • Удаление проводите утром, в сухую погоду.

  • После процедуры хорошо полейте куст раствором золы: 1 стакан на 10 л воды.

Если куст уже заболел — соедините обрезку с обработкой медьсодержащими средствами.

А что если ничего не делать

Тогда, скорее всего, к середине лета кусты превратятся в бурьян. Болезни, мелкие треснутые плоды, ноль удовольствия. Не тратьте весь сезон зря — лучше 10 минут в неделю на уход, чем потом — ноль в корзине.

Соседи, увидев результат, будут шептаться: "Точно он с духом урожая договорился…"

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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