Выбрасываете луковую шелуху? Зря! Это не мусор, а настоящая находка. В этих золотистых лепестках прячется фитонцидная армия, способная отпугнуть не только насекомых, но и грибки с грызунами. Причём действует нежно: без вреда для растений, пчёл и вашего урожая.
Если тля уже облюбовала вашу капусту или клещи обвили розы паутинкой — доставайте кастрюлю.
Как приготовить настой:
1 горсть шелухи
1 литр кипятка
настоять 2 дня
процедить и разбавить 1:2
добавить 1 ст. л. жидкого мыла
Опрыскивайте вечером — так вы не сожжёте листья на солнце. Повторяйте каждые 7-10 дней. Настой укрепит клетки растений и прогонит незваных гостей.
Для подземных вредителей — отдельный рецепт.
Вам нужно:
2 горсти шелухи
3 литра воды
кипятить 5 минут, остудить
Поливайте грядки под корень: это отпугнёт личинок майского жука, проволочника и нематод. Отличный приём перед посадкой — пролейте лунки за 2-3 дня.
Сухая шелуха — идеальный слой мульчи:
защищает от слизней и муравьёв
обогащает почву
особенно полезна для моркови и лука (защита от луковой мухи и листоблошки)
Просто рассыпьте слой 2-3 см вокруг растений. И никаких химикатов!
Пусть белокрылка и трипсы даже не думают пробираться внутрь:
насыпьте шелуху в марлевые мешочки
развесьте по теплице
обновляйте раз в месяц
Боитесь колорадского жука? При посадке бросьте горсть шелухи прямо в лунку. Взрослые особи обойдут стороной, а личинки не доживут до обеда.
Добавьте к шелухе:
чесночные очистки
табачную пыль
золу или корицу (для аромата и пользы)
Экспериментируйте! Главное — не использовать химию, когда под рукой есть такой экологичный арсенал.
Собирайте шелуху в тканевые мешочки и держите в сухом месте. Свои свойства она сохраняет годами — идеальный стратегический запас дачника.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.