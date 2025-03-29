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Хитрые рецепты настоев, которые любят растения и боятся вредители

2:25
Садоводство

Выбрасываете луковую шелуху? Зря! Это не мусор, а настоящая находка. В этих золотистых лепестках прячется фитонцидная армия, способная отпугнуть не только насекомых, но и грибки с грызунами. Причём действует нежно: без вреда для растений, пчёл и вашего урожая.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Настой от тли и клеща

Если тля уже облюбовала вашу капусту или клещи обвили розы паутинкой — доставайте кастрюлю.

Как приготовить настой:

  • 1 горсть шелухи

  • 1 литр кипятка

  • настоять 2 дня

  • процедить и разбавить 1:2

  • добавить 1 ст. л. жидкого мыла

Опрыскивайте вечером — так вы не сожжёте листья на солнце. Повторяйте каждые 7-10 дней. Настой укрепит клетки растений и прогонит незваных гостей.

Отвар для полива против жуков и нематод

Для подземных вредителей — отдельный рецепт.

Вам нужно:

  • 2 горсти шелухи

  • 3 литра воды

  • кипятить 5 минут, остудить

Поливайте грядки под корень: это отпугнёт личинок майского жука, проволочника и нематод. Отличный приём перед посадкой — пролейте лунки за 2-3 дня.

Мульча, которая пахнет пользой

Сухая шелуха — идеальный слой мульчи:

  • защищает от слизней и муравьёв

  • обогащает почву

  • особенно полезна для моркови и лука (защита от луковой мухи и листоблошки)

Просто рассыпьте слой 2-3 см вокруг растений. И никаких химикатов!

В теплицу — ароматная сигнализация

Пусть белокрылка и трипсы даже не думают пробираться внутрь:

  • насыпьте шелуху в марлевые мешочки

  • развесьте по теплице

  • обновляйте раз в месяц

Картофельный лайфхак

Боитесь колорадского жука? При посадке бросьте горсть шелухи прямо в лунку. Взрослые особи обойдут стороной, а личинки не доживут до обеда.

Бонус: усиливаем эффект

Добавьте к шелухе:

  • чесночные очистки

  • табачную пыль

  • золу или корицу (для аромата и пользы)

Экспериментируйте! Главное — не использовать химию, когда под рукой есть такой экологичный арсенал.

Хранение

Собирайте шелуху в тканевые мешочки и держите в сухом месте. Свои свойства она сохраняет годами — идеальный стратегический запас дачника.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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