Картошка в корке? Это парша — как не потерять урожай

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выкопать картошку — как вскрыть лотерейный билет. Ждёшь гладкие клубни, а получаешь шершавые пятна и трещины, будто картошка решила поиграть в кору дерева. Это парша — коварный грибок, который действует втихую.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Как распознать врага

На ботве болезни почти не видно. Максимум — лёгкое скручивание листьев. Всё основное скрывается под землёй:

шершавые пятна

язвы и трещины

испорченный вкус и внешний вид

Такие клубни уже не спасти — их выбрасывают вместе с ботвой сразу после сбора.

Грибок не лечится, но его можно остановить

Главный щит — здоровый посадочный материал. Перед посадкой внимательно осмотрите клубни. Любая мелочь — повод отправить картошку в сторону.

Перед высадкой используйте антисептическую ванну:

вода — 1 литр

борная кислота

немного марганцовки

медный купорос

Замочите клубни на несколько минут, просушите и смело в землю.

Где парша чувствует себя как дома

Грибок активизируется:

в сухой почве

при избытке извести

при недостатке органики

Что делать:

регулярно поливать

вносить перегной или перепревший навоз

избегать свежей золы (она ощелачивает почву)

Что посадить после картошки

Парша любит сидеть на месте. Поэтому после заражённого участка делаем перерыв:

минимум 5 лет не сажаем картофель и свёклу

выращиваем бобовые, кукурузу, бархатцы, горчицу — они подавляют грибок

Осенью перекапываем почву с хвоей или опилками — это подкисляет землю, и парше становится некомфортно.

Профилактика — это просто

Чтобы не потерять урожай:

дезинфицируйте лопаты, ящики, перчатки

больной урожай храните отдельно

сыпьте в лунки немного золы — она не только удобрит, но и защитит

не забывайте про сидераты и севооборот

Главное

Парша — не приговор. Это сигнал, что нужно чуть больше внимания к земле и подготовке. И тогда с каждого куста вы будете доставать не "больничную историю", а золотой урожай с гладкой кожурой и отличным вкусом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

