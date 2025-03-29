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Картошка в корке? Это парша — как не потерять урожай

2:13
Садоводство

Выкопать картошку — как вскрыть лотерейный билет. Ждёшь гладкие клубни, а получаешь шершавые пятна и трещины, будто картошка решила поиграть в кору дерева. Это парша — коварный грибок, который действует втихую.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Как распознать врага

На ботве болезни почти не видно. Максимум — лёгкое скручивание листьев. Всё основное скрывается под землёй:

  • шершавые пятна

  • язвы и трещины

  • испорченный вкус и внешний вид

Такие клубни уже не спасти — их выбрасывают вместе с ботвой сразу после сбора.

Грибок не лечится, но его можно остановить

Главный щит — здоровый посадочный материал. Перед посадкой внимательно осмотрите клубни. Любая мелочь — повод отправить картошку в сторону.

Перед высадкой используйте антисептическую ванну:

  • вода — 1 литр

  • борная кислота

  • немного марганцовки

  • медный купорос

Замочите клубни на несколько минут, просушите и смело в землю.

Где парша чувствует себя как дома

Грибок активизируется:

  • в сухой почве

  • при избытке извести

  • при недостатке органики

Что делать:

  • регулярно поливать

  • вносить перегной или перепревший навоз

  • избегать свежей золы (она ощелачивает почву)

Что посадить после картошки

Парша любит сидеть на месте. Поэтому после заражённого участка делаем перерыв:

  • минимум 5 лет не сажаем картофель и свёклу

  • выращиваем бобовые, кукурузу, бархатцы, горчицу — они подавляют грибок

Осенью перекапываем почву с хвоей или опилками — это подкисляет землю, и парше становится некомфортно.

Профилактика — это просто

Чтобы не потерять урожай:

  • дезинфицируйте лопаты, ящики, перчатки

  • больной урожай храните отдельно

  • сыпьте в лунки немного золы — она не только удобрит, но и защитит

  • не забывайте про сидераты и севооборот

Главное

Парша — не приговор. Это сигнал, что нужно чуть больше внимания к земле и подготовке. И тогда с каждого куста вы будете доставать не "больничную историю", а золотой урожай с гладкой кожурой и отличным вкусом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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