Картошка в корке? Это парша — как не потерять урожай

Выкопать картошку — как вскрыть лотерейный билет. Ждёшь гладкие клубни, а получаешь шершавые пятна и трещины, будто картошка решила поиграть в кору дерева. Это парша — коварный грибок, который действует втихую.
На ботве болезни почти не видно. Максимум — лёгкое скручивание листьев. Всё основное скрывается под землёй:
шершавые пятна
язвы и трещины
испорченный вкус и внешний вид
Такие клубни уже не спасти — их выбрасывают вместе с ботвой сразу после сбора.
Главный щит — здоровый посадочный материал. Перед посадкой внимательно осмотрите клубни. Любая мелочь — повод отправить картошку в сторону.
Перед высадкой используйте антисептическую ванну:
вода — 1 литр
борная кислота
немного марганцовки
медный купорос
Замочите клубни на несколько минут, просушите и смело в землю.
Грибок активизируется:
в сухой почве
при избытке извести
при недостатке органики
Что делать:
регулярно поливать
вносить перегной или перепревший навоз
избегать свежей золы (она ощелачивает почву)
Парша любит сидеть на месте. Поэтому после заражённого участка делаем перерыв:
минимум 5 лет не сажаем картофель и свёклу
выращиваем бобовые, кукурузу, бархатцы, горчицу — они подавляют грибок
Осенью перекапываем почву с хвоей или опилками — это подкисляет землю, и парше становится некомфортно.
Чтобы не потерять урожай:
дезинфицируйте лопаты, ящики, перчатки
больной урожай храните отдельно
сыпьте в лунки немного золы — она не только удобрит, но и защитит
не забывайте про сидераты и севооборот
Парша — не приговор. Это сигнал, что нужно чуть больше внимания к земле и подготовке. И тогда с каждого куста вы будете доставать не "больничную историю", а золотой урожай с гладкой кожурой и отличным вкусом.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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