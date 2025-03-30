5 деревьев, о которых вы пожалеете уже через пару лет

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные кроны, романтичные силуэты, яркая листва — кажется, идеальные кандидаты для украшения участка. Но за внешним очарованием некоторых деревьев скрываются серьезные проблемы: агрессивные корни, нескончаемый мусор, борьба за воду и свет. Вот список "зеленых врагов", которых лучше не пускать в свой сад.

Фото: commons.wikimedia.org by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ель

1. Ива — романтика с жаждой

Плакучая ива — это не только живописные ветви и тень у пруда, но и мощная корневая система, которая превращает землю вокруг в пустыню. Корни ивы буквально высасывают влагу из почвы, не оставляя шансов соседям. А хрупкие ветви легко ломаются на ветру, осыпая участок древесными осколками.

2. Ель — зелёный агрессор

Пока она маленькая, пушистая ель радует глаз. Но как только подрастёт — начнёт диктовать свои условия. Корни ели вытесняют другие растения, обедняют почву, и даже самые стойкие культуры начинают чахнуть под её сенью. И да, садовые цветы с ней точно не подружатся.

3. Канадский клён — листопадный партизан

Осенью он прекрасен, а весной — страшен. Семена этого дерева легко разносятся ветром и прорастают в самых неожиданных местах — между плитками, вдоль забора, в цветнике. Укоренившись, они становятся настоящей головной болью: корни упрямо уходят вглубь и не сдаются без боя.

4. Берёза — осенняя метелица

Русская красавица — да. Практичный выбор — увы, нет. Осенью берёза сбрасывает лавину мелкой листвы, забивая водостоки, грядки и садовые дорожки. А её густая тень делает невозможным выращивание многих культур. Уборка превращается в бесконечную рутину.

5. Американский клён — зелёный захватчик

Быстро растёт, легко приживается, не требует ухода — звучит привлекательно? Только до тех пор, пока он не начнёт разрушать фундамент, вытеснять другие растения и устраивать "лесопарк" из десятков новых побегов. Удалить его полностью почти невозможно: каждый спил только стимулирует новый рост.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

