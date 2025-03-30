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Один полив — и огурцы горькие: как поливать правильно

1:48
Садоводство

Вы ухаживали за грядками, ждали хрустящих плодов, а в итоге — обида на вкус: огурец с горечью. Знакомо? Удивительно, но это не каприз природы, а реакция растения на стресс. Причём всё вполне объяснимо — дело в веществе с грозным названием кукурбитацин.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Откуда берётся горечь

Когда растению некомфортно, оно "включает защиту" — и начинает вырабатывать кукурбитацин, который накапливается в кожуре. Особенно активен он при резких перепадах условий. Главный провокатор — нерегулярный полив. Если долго не поливать, а потом резко залить водой — всё, горький итог обеспечен.

Как поливать правильно

  • Поливайте каждые 2-3 дня, даже если прохладно.

  • Используйте тёплую воду, холодная — стресс для корней.

  • Мульчируйте почву опилками или травой — это удержит влагу и убережёт от перегрева.

  • Увлажняйте воздух: опрыскивайте листья утром и вечером или поставьте рядом ёмкости с водой.

Свет — друг или враг

Горечь может появиться и от недостатка света, и от его избытка. Лучший вариант — лёгкая полутень. Отличное решение — посадить огурцы рядом с кукурузой или подсолнухами: они защитят от палящего солнца в полдень.

Сорта тоже важны

  • Выбирайте современные гибриды с пометкой "без горечи" - они не боятся кукурбитацина.

  • Если предпочитаете классические сорта, не дайте плодам перезреть. Срывайте огурцы среднего размера и сразу храните в прохладном месте.

А если уже горько

Не выбрасывайте! Кукурбитацин разрушается при термической обработке, поэтому такие огурцы подойдут для засолки и маринадов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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