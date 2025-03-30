Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстанская спортсменка покорила Азию: Жамила Бакбергенова выиграла золото
Осталось 3 километра. Армия России двигается к Днепропетровской области
Эти картофельные лепешки исчезают со стола в первые минуты
Окрашивание волос: обманчивые обещания и как не попасть в ловушку
Гости в восторге: пирожки с секретной начинкой
Он кивнул головой: Костюшкин оправдался за использование хита Жукова
Фитнес без зала: как заниматься, когда нет времени и желания
Необходимые 11 стаканов воды в день: правда или миф? Учёные раскрывают детали
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая

Устали от химикатов? От колорадского жука спасет молоко — узнайте как

2:02
Садоводство

Каждый дачник и садовод сталкивался с проблемой колорадского жука. Этот вредитель известен своей настойчивостью и способностью уничтожать растения, особенно картофель, листья и стебли. Но что делать, если традиционные химические средства не хочется использовать, а жук не дает покоя? Есть решение, которое не только эффективно, но и безопасно для окружающей среды.

Колорадский жук на картофеле
Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колорадский жук на картофеле

Молочный спрей для борьбы с колорадским жуком

Если этот вредитель снова атакует ваш участок, не спешите покупать готовые химические препараты, которые могут повредить не только растения, но и окружающую среду. Мы предлагаем вам простое и эффективное домашнее средство — молочный спрей. Для этого вам нужен молоко с низким содержанием жира. Растворите его в воде и опрыскивайте растения. Этот метод помогает избавиться от вредителя без вреда для почвы и других насекомых.

Приготовление картофельной каши

Если у вас есть время и желание, вы можете приготовить картофельную кашу для борьбы с колорадским жуком. Это экологичный метод, который требует несколько дней для ферментации. Составьте смесь из картофеля, оставьте ее на три-четыре дня и используйте как средство для борьбы с вредителями.

Настой хвойных побегов

Еще один способ — настой хвойных побегов. Для этого вам нужно залить несколько веток можжевельника 10 литрами горячей воды. Когда настой остынет, процедите его и используйте для опрыскивания. Это средство также не принесет вреда растениям и окружающей среде, но эффективно борется с вредителями.

Какие бы методы вы ни выбрали, важно помнить, что своевременные действия могут предотвратить массовое размножение колорадских жуков и спасти ваши растения. Экологичные средства не только полезны, но и позволяют сберечь здоровье вашей почвы и окружающих насекомых.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми
Садоводство, цветоводство
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми Аудио 
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Садоводство, цветоводство
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт Аудио 
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Последние материалы
Заказная травля: Лолита раскрыла шокирующие подробности срыва своих концертов
Праздничный салат, который можно сделать хоть каждый день
Этот фрукт спасет ваши суставы и кости: срочно добавьте его в рацион
Гиганты советского автопрома: как создавались заводы ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ и АЗЛК
Розы не цветут? Чайный пакетик сделает чудо
Качайся, не двигаясь: что скрывают производители модных виброплатформ
Прозрачная уха из судака с дымком — секрет в одном ингредиенте
После зарядки вы чувствуете усталость? 3 главные причины
Намек для США: Дания намерена усилить собственный флот
Где в Британии можно легально разбить лагерь: новые места для кемпинга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.