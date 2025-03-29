Этот подлый метод спасёт ваши помидоры от гибели — но вы о нём даже не знали

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2:20
Садоводство

Подготовка рассады томатов — это важный процесс, который требует внимания к каждому этапу. Чтобы растения в будущем приносили богатый урожай, им необходимо создать оптимальные условия для роста с самого начала.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Секрет успешной рассады: полив и свет

После того как вы посеяли семена в горшки, накройте их фольгой для создания необходимой влажности и температуры. Это поможет ускорить процесс прорастания. Обычно первые всходы появляются через 5-10 дней. Когда семена проросли, снимите фольгу и переместите горшки с рассадой в более светлое место. Важно, чтобы температура была в пределах 16-20 градусов, а почва оставалась влажной, но не переувлажненной. Молодые растения требуют много воды и света для правильного развития, иначе они станут слабыми и вытянутыми.

Когда и как пикировать рассаду

Пикирование — это пересадка рассады в более крупные контейнеры, чтобы она могла развиваться дальше. Этот этап обычно наступает через 4 недели после посева, когда на растениях начинают появляться первые настоящие листья. Важно не забывать кормить растения на этом этапе. Используйте компост или домашнее удобрение для обеспечения им нужных питательных веществ.

Как закалять рассаду перед высадкой

Когда растения окрепнут, их нужно постепенно адаптировать к внешним условиям. Это можно сделать за 7-10 дней до высадки на открытый воздух, постепенно увеличивая время, которое рассада проводит на улице. Начните с нескольких часов в день, и с каждым днем удлиняйте время пребывания на свежем воздухе. Когда процесс закалки завершится, рассада будет готова к посадке в землю.

Как приготовить домашнее удобрение для помидоров

Для того чтобы растения развивались быстрее и крепче, их необходимо подкармливать. Одним из самых простых и доступных вариантов является использование домашнего удобрения. Оно помогает обеспечить растения всеми необходимыми микроэлементами для хорошего роста. Чтобы приготовить эффективное удобрение, вам нужно будет несколько доступных ингредиентов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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