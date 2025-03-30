Как не купить болото вместо дачи — 6 ошибок при выборе земли

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Покупка земли под дом — это не просто выбор между лесом и лугом. За привлекательным объявлением может скрываться непригодная почва, затопляемая местность или проблемы с документами. Чтобы не потратить деньги зря и не превратить мечту о загородной жизни в бесконечную борьбу с реальностью, важно заранее выяснить все тонкости. Ниже — 6 простых, но критически важных шагов, которые помогут выбрать участок без скрытых сюрпризов.

Фото: Own work by Metzner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дачный участок

1. Цель: строить или отдыхать

Не планируете жить за городом постоянно? Не спешите с покупкой. Аренда участка на лето избавит от проблем с документами, коммуникациями и строительством. Иногда лучше просто отдохнуть, чем вкладываться в то, чем не будете пользоваться.

2. Местность на карте и в жизни — это две разные вещи

Перед осмотром — изучите район в интернете, проверьте, нет ли поблизости полигонов, промзон или кладбищ. Узнайте про дороги, транспорт, заезд зимой. Если есть карта градостроительного плана — изучите, что собираются строить рядом. Возможно, вас ждёт шумный ТЦ или бетонная высотка за забором.

3. Без визита — ни шагу дальше

Только лично можно понять, насколько участок подходит: не в низине ли он, не затапливает ли весной, удобна ли форма и рельеф. Узнайте, есть ли свет, вода, газ. Проверьте, не придётся ли бурить скважину в камень.

4. Не верьте на слово — требуйте документы

Участок должен быть оформлен в собственность: свидетельство или выписка из ЕГРН — в зависимости от даты регистрации. В аренде? Значит, будете не собственником, а арендатором, с другими рисками и обязательствами.

5. Соседи расскажут больше, чем риэлтор

Поговорите с местными — они знают, кто строит дороги, как вывозят мусор и сколько стоит подключить газ. Бывает, что за дешёвой ценой скрываются серьёзные проблемы — от отсутствия коммуникаций до "плавающих" грунтов.

6. Земля земле рознь: ИЖС, СНТ, ДНП или ЛПХ

Хотите жить круглый год — ищите только ИЖС. СНТ — для огорода, с минимальной инфраструктурой. ДНП подойдёт, если мечтаете просто отдыхать летом. ЛПХ — для тех, кто планирует держать кур и коров. Не каждый участок можно застроить, и уж тем более — прописаться в нём.