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Вишня даст в два раза больше плодов, если рядом посадить это

1:57
Садоводство

Одна из частых — неправильное соседство. Да-да, даже вишня может пострадать, если рядом окажется "враг". Неподходящие соседи отбирают воду, свет, питание, а порой и просто угнетают вишню токсичными выделениями из корней. Поэтому важно заранее знать: кто для неё лучший друг, а кого держать подальше.

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org by Maderibeyza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево вишни

Что вишня любит рядом с собой

Соседи должны быть из "её круга" — косточковые. Они похожи по требованиям и не создают конкуренции. Вот 5 идеальных кандидатов:

  1. Черешня
    Хороший опылитель и союзник, но следите за расстоянием: не менее 5,5 м, иначе слабые деревья останутся в тени.

  2. Слива
    Растёт на тех же условиях, защищает вишню от заболеваний и не мешает ей развиваться, если выдержать 5 м между деревьями.

  3. Виноград
    Уживается даже с капризными культурами. Главное — не дать лозе оплести вишню, достаточно отступить на метр.

  4. Бузина
    Её запах отпугивает вредителей, особенно тлю. Небольшое дерево, которое не "ворует" свет.

  5. Жимолость
    Тенелюбивая, уживается под кроной. Но только при одном условии — вишня не должна активно давать поросль.

Кого нельзя пускать к вишне ни под каким предлогом

  • Яблоня и груша — мощные корни, пышная крона, сильная конкуренция за ресурсы.

  • Абрикос — хоть и родственник, но губит вишню токсичными веществами из корней.

  • Смородина, крыжовник, облепиха — заберут всю воду.

  • Пасленовые (картофель, томат, перец) — могут заразить деревья опасными болезнями.

Совет редакции

Хотите безупречный сад? Делите деревья по группам: косточковые к косточковым, семечковые отдельно. И учитывайте не только корни, но и крону: свет — золото в саду.

Уточнения

Ви́шня — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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