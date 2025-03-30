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Как спасти пионы от муравьёв: дачники делятся своим оружием

1:58
Садоводство

Пионы — гордость любого сада. Но как только бутончики покрываются сладким налётом, туда стекаются муравьи. И если сначала это кажется безобидным, позже цветы начинают деформироваться и засыхать.

Муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муравей

Муравьи не просто едят нектар. Они прокусывают бутоны, устраивают гнёзда в корнях и приносят с собой тлю. А там и до гибели куста — рукой подать.

Что поможет спасти пионы

Вот 5 проверенных способов, как отвадить муравьёв от любимых цветов.

1. Химическая атака

Используйте "Муравьед", Exil, "Пиретрум" или "Раптор экспресс". Эти препараты действуют быстро, но применять их нужно строго по инструкции, в защитной одежде и не рядом с ягодами и зеленью.

2. Барьеры на пути

Старую шину превращают в водный ров — вставляют куст внутрь, заливают водой. Муравьи не переплывут. А картонный диск с вазелином на бутоне работает как непреодолимое препятствие.

3. Умные ловушки

Готовые приманки вроде "Комбат" и "Великий воин" муравьи уносят в гнездо — эффект заражения с задержкой. Можно сделать приманку самому: борная кислота + мёд. Ловушки закрывают крышками с отверстиями — безопасно для других насекомых.

4. Ароматное отвращение

Муравьи терпеть не могут запахи полыни, бархатцев, чеснока и пижмы. Высадите эти растения рядом или приготовьте травяной настой. Распылите его по кусту — эффект длится до 10 дней.

5. Народные лайфхаки

Посыпьте землю под пиончиком разрыхлителем для теста, уксусной водой или золой. Обработайте стебли кашицей из чеснока. А если муравейник под кустом — выкапывайте. Или пролейте кипятком с содой и накройте плёнкой.

Уточнения

Пио́н — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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