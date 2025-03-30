Простой расчет: узнайте идеальное расстояние между перцами

Хочешь получить мощные кусты перца, усыпанные яркими плодами, а не тонкие стебельки, которые сбрасывают цветы? Тогда забудь про посадку "на глаз". Правильная схема — это не просто красивая грядка, а ключ к урожаю, особенно если ты сажаешь перец в теплице или открытом грунте.
Если посадить растения слишком близко, они будут мешать друг другу, бороться за свет и питание. Слишком далеко — зря потратишь место. Правильная схема позволяет:
экономить площадь;
улучшать проветривание;
снижать риск болезней;
легче ухаживать за посадками.
Низкорослые сорта: 40-45 см между растениями.
Среднерослые: 50-55 см.
Высокорослые: не меньше 60 см. Между грядками желательно оставить проход не уже 70 см, особенно если теплица или участок просторный.
1. Ленточная
Высаживают в 2-3 рядка с шагом 20-30 см, между строчками — 25-40 см. Удобно в теплице.
2. Широкорядная
Строчки через 50-55 см, между кустами — 15-30 см. Подходит для высоких сортов.
3. Шахматная
Посадка с интервалом 20х20 или 30х30 см. Компактно и красиво.
4. Квадратно-гнездовая
Ямки 50x50 см, по 2-3 куста в каждую. Хорошо работает в жарком климате.
5. Однострочная в открытом грунте
Простая лента, кусты через 20-45 см. Грядки разделяются проходами.
6. Трёхстрочная с шахматкой
Особенно удобна, если хочется сэкономить место, но не урожай.
На тенистом участке увеличь расстояние.
Высокорослым сортам дай больше простора.
При мульчировании добавь 5-10 см между кустами.
Если сажаешь "впритык", подкорми дополнительно.
Планируй посадку заранее — и будешь собирать перец корзинами, а не жалеть о загущенных зарослях, которые не дали ни одного внятного плода.
Если надо — сделаю такой же комплект под любую другую статью.
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