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Простой расчет: узнайте идеальное расстояние между перцами

2:33
Садоводство

Хочешь получить мощные кусты перца, усыпанные яркими плодами, а не тонкие стебельки, которые сбрасывают цветы? Тогда забудь про посадку "на глаз". Правильная схема — это не просто красивая грядка, а ключ к урожаю, особенно если ты сажаешь перец в теплице или открытом грунте.

Острый перец
Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Острый перец

Почему расстояния между перцами — это важно

Если посадить растения слишком близко, они будут мешать друг другу, бороться за свет и питание. Слишком далеко — зря потратишь место. Правильная схема позволяет:

  • экономить площадь;

  • улучшать проветривание;

  • снижать риск болезней;

  • легче ухаживать за посадками.

Оптимальные расстояния между кустами

  • Низкорослые сорта: 40-45 см между растениями.

  • Среднерослые: 50-55 см.

  • Высокорослые: не меньше 60 см. Между грядками желательно оставить проход не уже 70 см, особенно если теплица или участок просторный.

6 рабочих схем для посадки перца

1. Ленточная
Высаживают в 2-3 рядка с шагом 20-30 см, между строчками — 25-40 см. Удобно в теплице.

2. Широкорядная
Строчки через 50-55 см, между кустами — 15-30 см. Подходит для высоких сортов.

3. Шахматная
Посадка с интервалом 20х20 или 30х30 см. Компактно и красиво.

4. Квадратно-гнездовая
Ямки 50x50 см, по 2-3 куста в каждую. Хорошо работает в жарком климате.

5. Однострочная в открытом грунте
Простая лента, кусты через 20-45 см. Грядки разделяются проходами.

6. Трёхстрочная с шахматкой
Особенно удобна, если хочется сэкономить место, но не урожай.

Как подстроить схему под себя

  • На тенистом участке увеличь расстояние.

  • Высокорослым сортам дай больше простора.

  • При мульчировании добавь 5-10 см между кустами.

  • Если сажаешь "впритык", подкорми дополнительно.

Планируй посадку заранее — и будешь собирать перец корзинами, а не жалеть о загущенных зарослях, которые не дали ни одного внятного плода.

Если надо — сделаю такой же комплект под любую другую статью.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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