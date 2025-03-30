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Банановая кожура — как золото для огорода: секрет, о котором молчат агрономы

2:33
Садоводство

То, что мы привыкли считать мусором, может стать ценным помощником для урожая. Банановая кожура — это не просто биоотходы, а настоящий кладезь калия, магния, фосфора и кальция. Эти элементы делают растения крепкими, цветущими и плодоносными. Главное — знать, как правильно её использовать.

банан
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
банан

Чем полезна банановая кожура
В ней содержатся вещества, улучшающие фотосинтез, укрепляющие корни и иммунитет растений. Особенно кожура полезна в качестве весенней или летней подкормки. Но перед использованием фрукты нужно тщательно вымыть — на кожуре могут быть остатки химии.

ТОП-13 способов применения банановой кожуры на даче

  1. Сухой порошок
    Высушите кожуру, измельчите, добавьте в почву при посадке рассады. Особенно любит такой "десерт" капуста и томаты.

  2. Компостный чай
    Залейте кожуру водой и настаивайте 5 дней. Разведите и поливайте как удобрением. Можно сварить — эффект тот же.

  3. Жидкая подкормка с яичной скорлупой и магнезией
    Высушите кожуру и скорлупу, измельчите, смешайте с магнезией и водой — получится супермикс для корней и листьев.

  4. Полезный уксус
    Ферментируйте кожуру с водой и сахаром. Через 6 недель — идеальный кислый подкорм для черники, азалии и гардении.

  5. Фруктовое пюре для цветущих
    Ферментируйте кожуру, пробейте в блендере — и вылейте под кусты. Цветение станет пышнее.

  6. Компостирование
    Добавляйте кожуру в кучу — она ускоряет разложение и обогащает компост калием.

  7. Заделка при посадке
    Положите полоску кожуры под семечко или рассаду — это стартовый пакет питания.

  8. Против тли
    Разложите кожуру рядом с растением — насекомые не переносят запаха.

  9. Ловушка для вредителей
    Банка с уксусом и кожурой + бумажный конус — и насекомые сами летят в ловушку.

  10. Приманка для опылителей
    Кожура на блюдцах — и пчёлы прилетят на запах. Главное — убрать приманку вечером.

  11. Полировка листьев
    Протирайте внутренней стороной кожуры — листья блестят и получают питание.

  12. Подкормка через листву
    Компостный чай или жидкая подкормка — отличное внекорневое питание.

  13. Корм для дождевых червей
    Закопайте кожуру в землю — черви сбегутся и улучшат структуру почвы.

Уточнения

Агроно́м — специалист сельского хозяйства, обладающий всесторонними знаниями в области агрономии, получивший высшее специальное образование.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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