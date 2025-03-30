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Грядки оживут, если сделать это: весенние хитрости для тепличника

2:29
Садоводство

Если вы хотите получить богатый урожай уже в начале лета, стоит начать с самого главного — грамотной подготовки теплицы. Пропустите один этап — и рискуете потерять урожай из-за патогенов, пересушенной почвы или холодного микроклимата.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица

Вот 5 ключевых шагов, которые помогут превратить вашу теплицу в настоящий оазис для рассады.

1. Прогреваем и увлажняем землю

Сначала сбросьте снег с крыши и стенок. Затем — наоборот: забрасывайте немного снега внутрь. Он растает, напитает почву влагой и ускорит её прогрев. После таяния обильно заливайте грядки водой, пока в контрольной ямке (2 штыка в глубину) не появится стоячая вода. Повторите процедуру через день — это спасёт растения от "засухи под ногами".

2. Осматриваем конструкцию и устраняем слабые места

Уберите старую ботву, шпалеры и подвязки, вымойте всё и обеззаразьте. Обязательно проверьте поликарбонат или плёнку на трещины и дыры — такие повреждения не просто не эстетичны, но и опасны при резком ветре. Ремонтируйте вовремя — иначе потом выйдет дороже.

3. Отмываем и дезинфицируем укрытие

• Моем стены изнутри и снаружи с мыльным раствором.
• Для дезинфекции подойдут: гашёная известь, бордосская жидкость, перекись водорода, "Белизна" или даже настой чеснока с марганцовкой.
• Самый мощный способ — серная шашка, но её нельзя использовать при металлическом каркасе без защиты.

4. Обрабатываем почву

Патогены и личинки вредителей любят зимовать в земле. Избавиться от них поможет кипяток + укрытие плёнкой, раствор марганцовки или "Фитоспорин". Последний используют только при температуре выше +15°C. Агрономы советуют раз в 5 лет менять землю полностью.

5. Формируем гряды и засеваем сидераты

Через 3-4 дня после обработки рыхлим землю, вносим золу, суперфосфат и сернокислый калий. После этого — сеем сидераты (горчица, фацелия). Через месяц скашиваем их и высаживаем основную рассаду прямо в мульчу. Плюс — можно успеть вырастить первую партию редиски или салата.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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