Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие по Тоскане: древние крепости, этруски и идеальные пляжи
Вкусная вода существует — вы просто не пробовали правильно
Наука выяснила, что запах помёта влияет на поведение в океане
Водопровод больше не нужен: как использовать дождевую воду для полива без лишних затрат
Куда ушли миллиарды? Сколько потратил ЦБ на сотрудников в 2024 году
Неудивительно, что вы устаете – вот как очистить печень и вернуть энергию
Осталось пюре? Сделайте эти котлеты — вкуснее, чем мясные
Париж сказал - да: 6 трендов с подиума, которые можно носить уже сейчас
ТОП-5 забытых рецептов из СССР

Не убирайте листву: как опавшие листья могут спасти ваш сад весной

2:47
Садоводство

Осенняя уборка сада традиционно ассоциируется с удалением опавших листьев и обрезкой растений. Однако современные подходы к садоводству предлагают пересмотреть эти практики, учитывая пользу, которую природные материалы могут принести экосистеме вашего сада.​

Таинственный лес
Фото: flickr.com by горчаков.артем, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таинственный лес

Оставьте листья на газоне

Вместо того чтобы собирать и выбрасывать опавшие листья, рассмотрите возможность оставить их на участке. Листья служат естественным укрытием для многих видов диких животных, включая птиц, черепах, саламандр, а также опылителей, таких как пчелы и бабочки. Кроме того, разлагающиеся листья обогащают почву питательными веществами и улучшают ее структуру, действуя как натуральная мульча. Это способствует сохранению влаги и подавлению роста сорняков. Если толстый слой листьев вызывает беспокойство, можно измельчить их с помощью газонокосилки, чтобы они быстрее разложились и не препятствовали росту травы.

Селекционная обрезка растений

Осенью важно правильно подойти к обрезке растений. Некоторые многолетники, такие как эхинацея и рудбекия, можно оставить на зиму, поскольку их семенные головки служат пищей для птиц. Декоративные злаки также обеспечивают укрытие для диких животных и задерживают снег, который защищает корни растений. Однако растения, подверженные болезням или поражению вредителями, такие как пионы, флокс и монарда, рекомендуется обрезать осенью, чтобы предотвратить распространение инфекций.

Уход за газоном

Регулярный уход за газоном осенью способствует его здоровью весной. Удаление опавших листьев предотвращает их накопление, которое может блокировать доступ солнечного света и воздуха к траве, способствуя развитию болезней. Рекомендуется регулярно сгребать листья или использовать газонокосилку с функцией мульчирования, чтобы измельчить их и равномерно распределить по газону. Это поможет траве "дышать" и получать необходимое количество света и влаги.

Подготовка сада к зиме

Помимо работы с листьями и обрезки, осенью следует выполнить другие важные задачи:

  • Удаление сорняков: Осеннее удаление сорняков предотвращает их активный рост весной и помогает контролировать сложные ландшафтные сорняки.

  • Очистка и хранение садовых инструментов: Чистка инструментов предотвращает их ржавление и продлевает срок службы.

  • Укрытие чувствительных растений: Некоторые растения могут потребовать дополнительной защиты от морозов, например, укрытия агроволокном или мульчирования.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Недвижимость
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя Аудио 
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это
Недвижимость
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это Аудио 
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Еда и рецепты
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Последние материалы
Водопровод больше не нужен: как использовать дождевую воду для полива без лишних затрат
Куда ушли миллиарды? Сколько потратил ЦБ на сотрудников в 2024 году
Неудивительно, что вы устаете – вот как очистить печень и вернуть энергию
Осталось пюре? Сделайте эти котлеты — вкуснее, чем мясные
Париж сказал - да: 6 трендов с подиума, которые можно носить уже сейчас
ТОП-5 забытых рецептов из СССР
Машина в порядке, а деньги уже у кассы — как вас обманывают на СТО
Мне по фигу: Анастасия Волочкова удивила словами о финансовом положении будущего зятя
От Иннополиса к Зелёной долине: Татарстан готовится к экономической революции
От самоубийства до обмана: как животные выживают ради детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.