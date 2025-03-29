Клещи атакуют из-под куста: что делать, пока они ещё не вылупились

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Они мельче рисового зерна и почти невидимы, но могут испортить всё лето. Клещи откладывают яйца в самых незаметных уголках сада — под камнями, в опавшей листве, между старыми досками и даже в расщелинах деревьев. Если не убрать их вовремя, последствия почувствуют не только вы, но и ваши домашние питомцы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain трава

Почему важно действовать сразу

Клещ — переносчик множества опасных заболеваний: от болезни Лайма до энцефалита. Но пока он не вырос, у вас есть шанс остановить его цикл. Яйца появляются кучками и предпочитают влажные, тёмные участки. Они не разбросаны по участку — напротив, это компактные скопления, которые проще обнаружить, чем потом бороться со взрослыми особями.

Что делать, если нашли

Заметили подозрительную кладку? Не медлите. Мягкие меры здесь не работают. Лучше сразу использовать:

кипяток,

огонь,

специальные акарицидные спреи.

Выбрасывать кладку или переносить её куда-то — значит лишь дать шанс вылупиться будущим паразитам.

Как превратить сад в неприступную крепость

Клещи любят хаос и сырость. Поэтому главная профилактика — чистота:

убирайте листву и обрезки травы,

избегайте хлама в саду,

регулярно косите газон,

уберите камни и доски, которые долго лежат на земле.

А ещё можно посадить рядом с террасой или клумбами растения, чей запах не переносят клещи: лаванду, розмарин, календула, полынь, орегано, лук-порей.

Эти культуры не только защитят вас, но и украсят участок.

Закон на стороне природы

Все виды клещей, встречающиеся в стране, находятся под охраной. Уничтожать взрослые особи или пытаться "выкурить" их с участка запрещено. Если вы столкнулись с серьёзной инвазией, обращайтесь в природоохранные службы или муниципалитет.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

