Они мельче рисового зерна и почти невидимы, но могут испортить всё лето. Клещи откладывают яйца в самых незаметных уголках сада — под камнями, в опавшей листве, между старыми досками и даже в расщелинах деревьев. Если не убрать их вовремя, последствия почувствуют не только вы, но и ваши домашние питомцы.
Клещ — переносчик множества опасных заболеваний: от болезни Лайма до энцефалита. Но пока он не вырос, у вас есть шанс остановить его цикл. Яйца появляются кучками и предпочитают влажные, тёмные участки. Они не разбросаны по участку — напротив, это компактные скопления, которые проще обнаружить, чем потом бороться со взрослыми особями.
Заметили подозрительную кладку? Не медлите. Мягкие меры здесь не работают. Лучше сразу использовать:
кипяток,
огонь,
специальные акарицидные спреи.
Выбрасывать кладку или переносить её куда-то — значит лишь дать шанс вылупиться будущим паразитам.
Клещи любят хаос и сырость. Поэтому главная профилактика — чистота:
убирайте листву и обрезки травы,
избегайте хлама в саду,
регулярно косите газон,
уберите камни и доски, которые долго лежат на земле.
А ещё можно посадить рядом с террасой или клумбами растения, чей запах не переносят клещи: лаванду, розмарин, календула, полынь, орегано, лук-порей.
Эти культуры не только защитят вас, но и украсят участок.
Все виды клещей, встречающиеся в стране, находятся под охраной. Уничтожать взрослые особи или пытаться "выкурить" их с участка запрещено. Если вы столкнулись с серьёзной инвазией, обращайтесь в природоохранные службы или муниципалитет.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.