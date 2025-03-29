Хороший урожай томатов начинается с правильного момента посева. Апрель — месяц активной подготовки: сеют семена, пикируют рассаду, готовят грядки и даже высаживают растения в открытый грунт, если позволяют условия.
Для посева и пикировки томатов подойдут:
7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29 и 30 апреля
Для высадки в открытый грунт:
20-23, 29 и 30 апреля
Избегайте:
11, 25 и 26 апреля — это неблагоприятные дни.
Контейнеры должны быть с отверстиями для стока воды. Лучшая почва — смесь торфа и перегноя (2:1). Ведро такой земли можно усилить:
1 кг песка
2 ст. л. двойного суперфосфата
1,5 ст. л. мочевины
1 ст. л. калийного удобрения
1 стакан золы
Семена углубляют на 1 см, поливают, накрывают плёнкой и ставят на солнце. Через неделю появляются всходы — тогда плёнку снимают.
Полив — раз в 5 дней. Почву подсыпают по мере роста. Пересадку в открытый грунт проводят при температуре почвы не ниже 10 °C. Лунный календарь — помощник, но главные ориентиры — погода и прогрев земли, сообщает Ньюсинфо.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.