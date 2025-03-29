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Апрельский лайфхак: как посадить томаты и отдыхать всё лето

1:41
Садоводство

Хороший урожай томатов начинается с правильного момента посева. Апрель — месяц активной подготовки: сеют семена, пикируют рассаду, готовят грядки и даже высаживают растения в открытый грунт, если позволяют условия.

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

Благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Для посева и пикировки томатов подойдут:

  • 7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29 и 30 апреля

Для высадки в открытый грунт:

  • 20-23, 29 и 30 апреля

Избегайте:

  • 11, 25 и 26 апреля — это неблагоприятные дни.

Как подготовить почву и посеять правильно

Контейнеры должны быть с отверстиями для стока воды. Лучшая почва — смесь торфа и перегноя (2:1). Ведро такой земли можно усилить:

  • 1 кг песка

  • 2 ст. л. двойного суперфосфата

  • 1,5 ст. л. мочевины

  • 1 ст. л. калийного удобрения

  • 1 стакан золы

Семена углубляют на 1 см, поливают, накрывают плёнкой и ставят на солнце. Через неделю появляются всходы — тогда плёнку снимают.

Уход до высадки

Полив — раз в 5 дней. Почву подсыпают по мере роста. Пересадку в открытый грунт проводят при температуре почвы не ниже 10 °C. Лунный календарь — помощник, но главные ориентиры — погода и прогрев земли, сообщает Ньюсинфо.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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