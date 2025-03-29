Апрельский лайфхак: как посадить томаты и отдыхать всё лето

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хороший урожай томатов начинается с правильного момента посева. Апрель — месяц активной подготовки: сеют семена, пикируют рассаду, готовят грядки и даже высаживают растения в открытый грунт, если позволяют условия.

Фото: Freepik by grmarc Томат на грядке

Благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Для посева и пикировки томатов подойдут:

7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29 и 30 апреля

Для высадки в открытый грунт:

20-23, 29 и 30 апреля

Избегайте:

11, 25 и 26 апреля — это неблагоприятные дни.

Как подготовить почву и посеять правильно

Контейнеры должны быть с отверстиями для стока воды. Лучшая почва — смесь торфа и перегноя (2:1). Ведро такой земли можно усилить:

1 кг песка

2 ст. л. двойного суперфосфата

1,5 ст. л. мочевины

1 ст. л. калийного удобрения

1 стакан золы

Семена углубляют на 1 см, поливают, накрывают плёнкой и ставят на солнце. Через неделю появляются всходы — тогда плёнку снимают.

Уход до высадки

Полив — раз в 5 дней. Почву подсыпают по мере роста. Пересадку в открытый грунт проводят при температуре почвы не ниже 10 °C. Лунный календарь — помощник, но главные ориентиры — погода и прогрев земли, сообщает Ньюсинфо.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

