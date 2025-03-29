Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче

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Садоводство

С первыми тёплыми днями в садах всё чаще можно встретить змей. Это пугает многих, особенно когда неожиданно сталкиваешься с полуметровой особью, уютно устроившейся под ведром или в траве. Но не спешите паниковать: большая часть змей, обитающих в Чешской Республике, не представляет опасности для человека.

Гадюка
Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Гадюка

Кто эти незваные гости

Чаще всего садоводы сталкиваются с ужом обыкновенным. Он внушительных размеров, но совершенно безобиден. В некоторых районах также можно встретить медянку — небольшую змею, которую часто путают с гадюкой из-за её окраски. Есть и редкие гости — змея Эскулап, способная вырасти до двух метров.

Настоящую тревогу вызывает гадюка обыкновенная. Она ядовита, но избегает людей и нападает только в случае угрозы. Попасть в сад она может, если участок граничит с лесом или зарослями. Особенно гадюки любят тенистые и влажные уголки.

Почему они выбирают именно ваш участок

Причины просты — подходящие условия: высокая трава, заросли, брошенные доски и камни. Добавьте к этому пруд или стоячую воду — и вы получите идеальную среду для змей. Они не терпят шума, суеты и регулярной уборки. Чем "чище" участок — тем меньше шансов на встречу.

Что делать, если змея уже в саду

Главное — не паниковать и не пытаться её прогнать. Рептилии уходят сами, если не чувствуют себя в безопасности. Ваша задача — сделать территорию максимально неудобной для жизни змей:

  • выкашивайте траву регулярно;

  • убирайте старые горшки, доски, строительный мусор;

  • избегайте навалов веток и компоста возле дома.

Растения против змей

Есть и "зелёная охрана". Сильный запах некоторых растений действует на змей отпугивающе. Особенно эффективны:

  • полынь;

  • бузина;

  • орегано;

  • порей;

  • хмель;

  • рута.

Высаживать их лучше по периметру участка, возле прудов и беседок. Такой живой барьер не только справляется с рептилиями, но и украшает сад.

Закон на стороне змей

Важно помнить: все виды змей в Чешской Республике находятся под охраной. Их нельзя ловить, убивать или прогонять насильно. Если змея появляется в саду регулярно, обратитесь в местные службы — полицию, пожарных или природоохранные организации. Самодеятельность в этом случае не только опасна, но и незаконна.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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