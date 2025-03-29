Розовый свитер для сада: это дерево не просто цветёт — оно творит магию

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ищете необычное и красивое дерево для сада? Обратите внимание на змарлику, или иудино дерево — весной оно покрывается розовыми цветами, которые распускаются не только на ветвях, но и прямо на стволе.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Эффект — будто дерево обернули розовым кружевом. Цветение длится до трёх недель, а потом появляются листья в форме сердца — от зелёных до бордовых и даже оранжевых оттенков.

Что за растение — змарлика?

Это декоративное дерево из рода Cercis, известное во всём мире. Существует 9–11 видов, но в Европе чаще встречаются три:

Cercis siliquastrum — классическое «иудино дерево», родом из Средиземноморья;

Cercis canadensis — североамериканский вид, компактный и особенно декоративный;

Cercis chinensis — выносливое китайское дерево, любит кислую почву и солнце.

Идеальное дерево для небольшого сада

Змарлика обычно не вырастает выше 5 метров и прекрасно подходит как для маленьких участков, так и для парков. Она формирует крону-зонтик, под которой можно укрыться от солнца, а летом — просто любоваться её очертаниями.

Уход? Ничего сложного

Сажать лучше весной или осенью. Растение любит солнце, но приживётся и в полутени. Почва — дренированная, полив — умеренный. В засуху желательно поливать чаще, особенно молодые деревья.

Весной можно внести комплексное удобрение. Обрезка не обязательна, но если хотите придать кроне форму, делайте это после цветения.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

