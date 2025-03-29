Ищете необычное и красивое дерево для сада? Обратите внимание на змарлику, или иудино дерево — весной оно покрывается розовыми цветами, которые распускаются не только на ветвях, но и прямо на стволе.
Эффект — будто дерево обернули розовым кружевом. Цветение длится до трёх недель, а потом появляются листья в форме сердца — от зелёных до бордовых и даже оранжевых оттенков.
Это декоративное дерево из рода Cercis, известное во всём мире. Существует 9–11 видов, но в Европе чаще встречаются три:
Cercis siliquastrum — классическое «иудино дерево», родом из Средиземноморья;
Cercis canadensis — североамериканский вид, компактный и особенно декоративный;
Cercis chinensis — выносливое китайское дерево, любит кислую почву и солнце.
Змарлика обычно не вырастает выше 5 метров и прекрасно подходит как для маленьких участков, так и для парков. Она формирует крону-зонтик, под которой можно укрыться от солнца, а летом — просто любоваться её очертаниями.
Сажать лучше весной или осенью. Растение любит солнце, но приживётся и в полутени. Почва — дренированная, полив — умеренный. В засуху желательно поливать чаще, особенно молодые деревья.
Весной можно внести комплексное удобрение. Обрезка не обязательна, но если хотите придать кроне форму, делайте это после цветения.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.