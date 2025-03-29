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Цветёт, пахнет и отпугивает комаров: скромное растение с характером супергероя

1:58
Садоводство

Хотите меньше косить и больше отдыхать на солнце? Знакомьтесь с растением, которое может заменить ваш газон, отпугнуть комаров и сэкономить воду — тимьян красный серполет.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Газону на смену — ароматный ковёр

Это ароматное, невысокое растение (до 10 см) формирует плотный ковёр, который цветёт с мая по сентябрь. Нежные розово-фиолетовые цветки привлекают пчёл и бабочек, а вечнозелёные листья сохраняют декоративность круглый год, даже в жару.

Уход? Почти никакого

Главный плюс — уход минимальный. Косить не нужно вовсе, только лёгкая обрезка в конце зимы. Поливать — поначалу регулярно, но позже — только в засуху. Он не требует удобрений и стойко переносит болезни. Ароматные масла в листьях отпугивают насекомых — в том числе комаров.

"Я экономлю 15 000 литров воды каждое лето с тех пор, как бросила свой газон. Тимьян остаётся зелёным даже в жару", — рассказывает Мари, садовод из Люберона.

Сажать — срочно, до конца марта

Сажать лучше в конце марта — в бедную, дренированную почву на солнечном участке. Подойдут склоны, между плитами и даже крыши. Расстояние между саженцами — 30-40 см, на квадратный метр — 9-12 штук. Спустя два года получится сплошной ароматный ковёр.

"Сначала соседи думали, что я сошла с ума. А теперь все спрашивают, где купить такой же тимьян", — делится Пьер из Бретани.

И к столу, и в аптечку

Кроме того, тимьян можно использовать на кухне: для мяса, чая и даже десертов. Он обладает антисептическими и отхаркивающими свойствами. Сад с серполетом — это не только красота и аромат, но и настоящая природная аптека, сообщает Ньюсинфо.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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