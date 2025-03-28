Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот кулич по праву можно назвать царским — попробуйте и поймёте, почему
Фрукты утром и лишний вес — связь, которую игнорируют
Миллионы водителей ждут перемен: когда исчезнут проблемы с зарядкой электромобилей
Коллекция таблицы Менделеева привела мужчину к суду: вот в чём его обвиняют
Когда сажать бархатцы, чтобы цветы были пышные и яркие всё лето
Даже капля воды запускает рефлекс: как устроена шерстяная защита у собак
Украина — это захваченный террористами автобус, считает депутат Рады
Хищник в галстуке: за этой элегантностью прячется чистая ярость Nissan Maxima
5 идей для отдыха в майские праздники: куда поехать?

Разгадали секреты: почему чёрная смородина перестаёт плодоносить?

3:17
Садоводство » Деревья и кустарники

Чёрная смородина – это одна из самых популярных ягодных культур, которая не только радует садоводов своим вкусом и универсальностью, но и отличается высокой питательной ценностью. Однако бывают случаи, когда этот кустарник начинает приносить меньше плодов или вовсе перестаёт угощать ягодами. 

Чёрная смородина
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Ошибки в агротехнике

Неправильный уход за смородиной может стать главной причиной снижения её урожайности. Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:

  • Обрезка: чёрная смородина нуждается в регулярной обрезке, чтобы удалить старые, больные и переплетённые ветви. Если запустить обрезку, это может привести к утолщению куста и снижению количества ягод.
  • Полив: необходимо следить за режимом полива. Смородина предпочитает умеренное увлажнение. Излишняя или недостаточная влага может негативно сказаться на урожае.
  • Удобрение: питательные вещества – важный аспект для здоровья растения. Недостаток удобрений, особенно азота, может привести к уменьшению урожайности.

Неправильное местоположение

Чёрная смородина предпочитает солнечные участки, защищённые от ветров. Если куст растёт в тенистом месте или под воздействием сильных ветров, это может привести к снижению урожайности. Рассмотрите возможность пересадки куста на более подходящее место.

Поражение вредителями и болезнями

Существует множество вредителей и заболеваний, которые могут негативно сказаться на растениях. Вот некоторые из них:

  • Паутинный клещ: этот вредитель высасывает сок из листьев, что приводит к ухудшению фотосинтеза и, как результат, к снижению урожая.
  • Серая гниль: это заболевание может вызывать гниение ягод и цветков, что также снижает общий урожай.

Для профилактики заболеваний и вредителей важно регулярно осматривать растения и при возникновении проблем использовать соответствующие меры по борьбе.

Возраст куста

Чёрная смородина обычно достигает максимальной продуктивности на 4-6 год с момента посадки. После этого урожайность начинается постепенно снижаться. Поэтому, если ваши кусты достигают возраста 8-10 лет и дают мало ягод, возможно, стоит подумать о замене их новыми саженцами.

Климатические условия

Климатические изменения также влияют на урожайность смородины. Если в весенние месяцы отмечаются заморозки или продолжительная засуха, это может привести к падению урожая. Важно следить за прогнозом погоды и принимать меры для защиты растений в неблагоприятные периоды.

Чёрная смородина может перестать радовать щедрым урожаем по множеству причин, начиная от ошибок в агротехнике и заканчивая вредителями и заболеваниями. Обеспечьте своим кустам должный уход, следите за их состоянием и своевременно реагируйте на проблемы. С правильным подходом вы сможете гарантировать, что ваш сад будет долго радовать вас вкусными и сочными ягодами чёрной смородины.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Недвижимость
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя Аудио 
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Экономика и бизнес
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России Аудио 
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Садоводство, цветоводство
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Популярное
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.

Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Этот кулич по праву можно назвать царским — попробуйте и поймёте, почему
Разгадали секреты: почему чёрная смородина перестаёт плодоносить?
Фрукты утром и лишний вес — связь, которую игнорируют
Миллионы водителей ждут перемен: когда исчезнут проблемы с зарядкой электромобилей
Коллекция таблицы Менделеева привела мужчину к суду: вот в чём его обвиняют
Когда сажать бархатцы, чтобы цветы были пышные и яркие всё лето
Даже капля воды запускает рефлекс: как устроена шерстяная защита у собак
Украина — это захваченный террористами автобус, считает депутат Рады
Хищник в галстуке: за этой элегантностью прячется чистая ярость Nissan Maxima
5 идей для отдыха в майские праздники: куда поехать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.