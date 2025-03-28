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Правильная обрезка слив: советы для садоводов на весну

2:14
Садоводство » Деревья и кустарники

С приходом весны садоводы начинают задумываться о том, как правильно обрезать сливы, чтобы деревья были здоровыми и приносили хороший урожай. Мифы о том, что лучше всего обрезать сливы в предвесенний период или после сбора плодов, могут быть опасны. Специалисты подчёркивают, что основное внимание следует уделять весенней обрезке.

Дерево сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево сливы

Многие садоводы ошибочно считают, что идеальное время для обрезки слив — это конец зимы или период после урожая. Однако для большинства сортов сливы преждевременная обрезка может привести к рискам заражения грибковыми заболеваниями. Косточковые культуры особенно подвержены болезням, которые thrive в условиях повышенной влажности. Зимняя обрезка допустима только для определенных сортов, таких как слива обыкновенная или дюранс.

Когда проводить весеннюю обрезку?

Наиболее подходящее время для обрезки слив — это период перед цветением и распусканием листовых почек, то есть в марте и апреле. В это время деревья могут лучше заживлять свои раны, что способствует их здоровью.

Летняя обрезка, которая происходит на границе июня и июля, включает в себя удаление больных ветвей и обрезку приростов. Осенние работы направлены на удаление поврежденных и больных ветвей, а также побегов, которые могут мешать росту.

Обрезка как залог здоровья слив

Профессионалы рекомендуют проводить обрезку слив дважды в год, регулярно укорачивая длинные приросты и удаляя поврежденные ветви. Сорта, подверженные ломке, необходимо обрезать на одну треть, чтобы предотвратить поломку под тяжестью плодов или из-за сильного ветра. Прозрачность кроны также важна для защиты от грибковых заболеваний.

Эксперты советуют садоводам не удалять все вертикально растущие ветви, так как именно они могут помочь сливах восстановить старые ветви и поддержать продуктивность.

Садоводы, следуя данным рекомендациям, смогут повысить урожайность своих слив, а также обеспечить долговечность и здоровье деревьев.

Уточнения

Сли́ва — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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