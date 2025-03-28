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Шалфей лекарственный: незаменимая трава для здоровья и дизайна

1:33
Садоводство » Цветы

Шалфей лекарственный завоевал популярность на протяжении веков благодаря своим множественным целебным свойствам и универсальному применению. Эта уникальная трава не только придаёт вкус мясным блюдам, но и служит эффективным природным средством для борьбы с болями в горле и воспалениями зубов.

Шалфей
Фото: Own work by Гурьева Светлана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шалфей

С высоким содержанием активных эфирных масел, танинов и витаминов шалфей успешно борется с воспалениями и грибковыми инфекциями, особенно на ногах. Чай из шалфея помогает при избыточном потоотделении, снижает газообразование и поддерживает обмен веществ. Для женщин он может стать настоящей находкой при отлучении от груди, так как снижает выработку молока.

Однако стоит помнить, что шалфей — сильная трава, которую не рекомендуется употреблять длительное время. Эфирное масло туйона в больших количествах может иметь токсическое действие, поэтому необходимо строго соблюдать дозировки. Рекомендуется использовать не более 1 чайной ложки сушеных листьев на 250 мл кипящей воды и пить этот чай не более трёх раз в день. 

Шалфей противопоказан беременным женщинам и детям до 12 лет. Несмотря на это, он остаётся полезным дополнением не только к вашей аптечке, но и к саду и балкону. Выращивая шалфей, вы обогатите своё меню и создадите атмосферу уюта и свежести в вашем доме.

Уточнения

Шалфе́й крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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