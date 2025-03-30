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Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

2:33
Садоводство

Климат средней полосы России щедр на влагу, но коварен для овощеводов. Лето тёплое, но не знойное, осадки регулярные, а потому велик риск фитофтороза. Поэтому выбирать нужно только районированные сорта — они дадут максимум урожая и переживут погодные капризы.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Ультраранние сорта (35-55 дней)
— Алена — розовые, крупные клубни до 200 г. Высокая крахмалистость, устойчивость к болезням, но средняя лёжкость.
— Ривьера — урожай до 350 кг с сотки, но боится фитофторы. Хороша для жарки и супов.
— Ариэль — не боится гнилей и фитофторы, подходит для фри и чипсов, урожай до 450 кг.

Ранние (60-70 дней)
— Венета — желтые клубни, слабо развариваются, устойчивы к болезням, но фитофтора — враг.
— Импала — до 21 клубня с куста, универсальна в применении, устойчива к вирусам.
— Коломбо — гладкие и красивые клубни, плохо развариваются, но вкусны и долго хранятся.

Среднеранние (65-80 дней)
— Лабелла — яркие розовые клубни, не развариваются, устойчивы ко всем бедам.
— Удача — отличная лёжкость, не боится влаги, хорошо жарится.
— Рябинушка — сдержанно красива и стойка к жукам, урожай до 400 кг.

Среднеспелые (80-100 дней)
— Вектор — гладкие, красно-коричневые, хороши в пюре. Но фитофтора может навредить.
— Колобок — классика с желтой кожурой, разваривается отлично, но чувствителен к болезням.
— Аврора — до 25 клубней с куста, отличная лёжкость, приятный вкус.

Поздние (от 100 дней)
— Ласунок — рассыпчатая, крупная, до 600 кг с сотки, но нематоды — её беда.
— Здабытак — белорусский гигант с высоким крахмалом, идеален для пюре.
— Лорх — один из лучших для запеканок и заморозки, хранится долго.

Высокоурожайные лидеры
— Королева Анна — до 500 кг с сотки, идеальна в салаты и супы.
— Голубизна — вкус на пятёрку, рассыпчатая и красивая.
— Скарб — золотистая, большая, идеально жарится и хранится.

Если хотите картошку на любой вкус — комбинируйте сорта по срокам созревания. Так у вас будет и летняя молодая, и крепкая на зиму.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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