Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Климат средней полосы России щедр на влагу, но коварен для овощеводов. Лето тёплое, но не знойное, осадки регулярные, а потому велик риск фитофтороза. Поэтому выбирать нужно только районированные сорта — они дадут максимум урожая и переживут погодные капризы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Ультраранние сорта (35-55 дней)

— Алена — розовые, крупные клубни до 200 г. Высокая крахмалистость, устойчивость к болезням, но средняя лёжкость.

— Ривьера — урожай до 350 кг с сотки, но боится фитофторы. Хороша для жарки и супов.

— Ариэль — не боится гнилей и фитофторы, подходит для фри и чипсов, урожай до 450 кг.

Ранние (60-70 дней)

— Венета — желтые клубни, слабо развариваются, устойчивы к болезням, но фитофтора — враг.

— Импала — до 21 клубня с куста, универсальна в применении, устойчива к вирусам.

— Коломбо — гладкие и красивые клубни, плохо развариваются, но вкусны и долго хранятся.

Среднеранние (65-80 дней)

— Лабелла — яркие розовые клубни, не развариваются, устойчивы ко всем бедам.

— Удача — отличная лёжкость, не боится влаги, хорошо жарится.

— Рябинушка — сдержанно красива и стойка к жукам, урожай до 400 кг.

Среднеспелые (80-100 дней)

— Вектор — гладкие, красно-коричневые, хороши в пюре. Но фитофтора может навредить.

— Колобок — классика с желтой кожурой, разваривается отлично, но чувствителен к болезням.

— Аврора — до 25 клубней с куста, отличная лёжкость, приятный вкус.

Поздние (от 100 дней)

— Ласунок — рассыпчатая, крупная, до 600 кг с сотки, но нематоды — её беда.

— Здабытак — белорусский гигант с высоким крахмалом, идеален для пюре.

— Лорх — один из лучших для запеканок и заморозки, хранится долго.

Высокоурожайные лидеры

— Королева Анна — до 500 кг с сотки, идеальна в салаты и супы.

— Голубизна — вкус на пятёрку, рассыпчатая и красивая.

— Скарб — золотистая, большая, идеально жарится и хранится.

Если хотите картошку на любой вкус — комбинируйте сорта по срокам созревания. Так у вас будет и летняя молодая, и крепкая на зиму.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

